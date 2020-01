100 Unit Honda Beat Series Dipesan

SERANG – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda Beat series, yaitu All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street akhir pekan lalu. Kehadiran generasi terbaru ini mendapatkan respons yang bagus dari konsumen. Setidaknya sudah ada 100 unit yang dipesan di PT Mitra Sendang Kemakmuran, main dealer sepeda motor Honda di Banten

“Sekarang sudah sekitar 100 unit yang dipesan konsumen,” kata General Manager Honda Banten Elfa Risdhaswara saat dihubungi Radar Banten, Senin (20/1).

Elfa mengungkapkan, produk terbaru tersebut akan hadir di diler pada akhir pekan ini. Jika sudah tersedia konsumen bisa melihat langsung produk tersebut. “Nanti setelah datang unit, konsumen yang sudah pesan akan diserahkan produknya,” kata Elfa.

Dia menjelaskan, All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street memiliki desain bodi baru yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain. Perubahan pada model terbaru ini menambah kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menemani beragam aktivitas sehari-hari.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar. Skutik yang dicintai masyarakat sejak 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced smart architecture frame). Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver.

“Penggunaan rangka eSAF pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar,” katanya.

Keduanya tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara. Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporty pada setiap sisinya sehingga terlihat compact. All New Honda Beat tampil semakin terlihat sporty dan tetap menyenangkan saat dikendarai. Sementara itu, All New Honda Beat Street memiliki desain baru yang mempertegas karakter Street Style dengan gaya khas anak muda perkotaan.

“Penguatan karakter urban pada All New Honda BeAT Street juga terlihat dari pijakan kaki belakang yang menggunakan bahan dasar aluminium,” katanya.

Saat peluncuran di Jakarta akhir pekan lalu, President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan, sejak produk ini diluncurkan pada 2008 hingga saat ini, lebih dari 17 juta unit Honda Beat digunakan oleh masyarakat berbagai usia dari seluruh pelosok Indonesia untuk berbagai aktivitas. Populasi pengguna Honda Beat yang besar menginspirasi beragam inovasi dalam mengembangkan produk ini sesuai dengan selera, minat, kebutuhan dan harapan terkini. Sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda Beat series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru.

“Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya,” katanya.

All New Honda Beat hadir dalam dua tipe, yakni CBS dan CBS-ISS dengan total sembilan varian warna. Untuk tipe CBS terdapat empat pilihan warna dipasarkan dengan harga Rp16.450.000. Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan tiga pilihan warna Rp17.150.000. Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan dua pilihan warna Rp17.250.000 (on the road Jakarta).

Sementara, All New Honda Beat Street hadir dengan tipe CBS dalam tiga pilihan warna. Model ini dipasarkan dengan harga Rp17.150.000 (on the road Jakarta). (skn/aas/ira)