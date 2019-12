17 Tahun, Lemari Es SHARP Pertahankan Nomor Satu

SERANG – PT Sharp Electronics Indonesia secara konsisten mampu mempertahankan posisi nomor satu untuk tiga produk unggulannya. Prestasi tersebut datang dari penghargaan bergengsi Indonesia Best Brand Awards (IBBA) 2019, di mana Sharp Indonesia mendapat posisi nomor satu di tiga kategori yaitu lemari es, mesin cuci, dan LED TV.

Penghargaan IBBA 2019 yang diterima pada akhir bulan lalu terasa semakin istimewa dengan predikat yang didapatkan oleh masing-masing kategori. Dalam kemenangan ini, kategori mesin cuci dan LCD TV semakin unggul dengan predikat gold, sementara lemari es sukses menyabet predikat triple platinum.

President Director PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka mengatakan, diterimanya penghargaan IBBA 2019 sungguh menjadi sebuah penutup manis untuk Sharp Indonesia di tahun 2019. “Kemenangan ini tentu bukan hanya milik kami, tetapi seluruh konsumen yang senantiasa mempercayakan kami dari generasi ke generasi. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, kami pun terus berupaya menghasilkan terobosan-terobosan baru yang sesuai dengan generasi muda. Semoga usaha kami dapat terasa manfaatnya bagi konsumen Sharp Indonesia,” katanya.

Menurutnya, mesin cuci dan LCD TV Sharp Indonesia tampil mengagumkan dengan predikat gold untuk pertama kalinya 2019. Hal ini disebabkan LCD TV Sharp Indonesia berhasil meraih IBBA selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2017 – 2019 dan dilanjutkan dengan mesin cuci selama empat tahun sejak 2016 – 2019.

“Keduanya menduduki peringkat pertama dengan perolehan rata-rata brand value sebanyak 24,5 untuk mesin cuci dan 25,8 untuk LCD TV,” katanya.

Kata dia, prestasi yang tak perlu diragukan lagi adalah kategori produk lemari es. Lama bertengger di peringkat pertama IBBA, lemari es Sharp Indonesia juga mengantongi triple platinum atas kesuksesannya dalam mempertahankan posisi ini selama 17 tahun lamanya sejak 2002 – 2019.

“Rata-rata brand value yang didapatkan pada lemari es pun mencapai 26,3,” katanya.

Ia mengungkapkan, banyaknya ragam produk yang ditawarkan kepada konsumen menjadi salah satu kunci keberhasilan yang terus menguatkan posisi Sharp Indonesia. Tak heran, jika Sharp Indonesia mampu mengisi kebutuhan rumah tangga maupun bisnis untuk berbagai kalangan dan usia. Kekuatan produk ini juga didukung lewat layanan purna terluas mencapai ±400 titik hingga ke pelosok negeri.

“Meski unggul di tiga kategori produk tersebut, kami pun tidak akan berhenti menguatkan posisi kami di kategori produk lainnya. Di tahun 2020 mendatang dan menyambut usia emas, nantikan kejutan-kejutan terbaru dari Sharp Indonesia, kami akan menghadirkan berbagai kategori produk terbaru yang akan sayang jika dilewatkan,” katanya.

Indonesia Best Brand Award 2019 merupakan ajang penghargaan tahunan yang digelar sejak 2002 oleh majalah SWA dan lembaga survei MARS. Survei ini dilakukan di tujuh kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Penelitian ini melibatkan responden rumah tangga usia 25 – 50 tahun dan responden personal (dewasa dengan usia antara 15 – 55 tahun) dengan Status Social Ekonomi (SSE) ABCDE. Dalam penelitian ini, IBBA juga menggunakan dua metodologi berbeda, yakni face to face interview (house to house) dan Multistage Random Sampling guna memberikan penilaian yang otentik. (Susi K)