18 Tim Futsal Bersaing di Kompetisi Futsal Al Mubarok

SERANG – Sebanyak 18 tim ikut ambil bagian pada Kompetisi Futsal Ikatan Keluarga Besar Alumni Al Mubarok, Jumat (4/10). Kompetisi yang memperebutkan Piala Abah itu berlangsung di halaman Pondok Pesantren Al Mubarok, Sumurpecung, Kota Serang.

Masing-masing ke-18 tim tersebut, yaitu Marveles, MTS 06-09, The Revival, Munfaiz, Flaonsa 1, El Quariza, Flaonsa 2, Angkatan 13, Nihai, Star Generation, Next Generation, Dewan Guru, Mujmal, Streben, Prestige, Mujahid, The Grand, dan BDS.

Pada kompetisi itu, laga antara Tim Dewan Guru kontra Mujmal paling menyita perhatian. Puluhan santri yang menyaksikan jalannya pertandingan memberikan dukungannya kepada tim Dewan Guru.

Namun sayang, pertandingan yang memakan waktu 30 menit itu harus berakhir untuk kemenangan Mujmal. Mujmal membungkan Dewan Guru dengan skor 2-0.

Striker Mujmal, Nurdin mengucapkan syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga pembuka tersebut. Meski diakui Nurdin, timnya tidak memasang target tinggi pada kompetisi itu. “Alhamdulillah kita syukuri atas kemenangan ini. Otomatis kami lanjut ke fase berikutnya. Walau kami tidak menargetkan harus juara karena tujuan utama Mujmal di sini untuk menyambung silaturahmi antaralumni,” kata Nurdin.

Kendati demikian, sambung Nurdin, timnya tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan hasil yang terbaik. “Kami tidak ada persiapan sebelumnya, tidak ada latihan bersama. Tapi, kami tetap harus bermain sekuatnya, mudah-mudahan bisa terus memenangkan pertandingan,” harap Nurdin.

Panitia Kompetisi Futsal Al Mubarok, Miftah Asadi mengatakan, kompetisi digelar dalam rangka memperingati hari jadi Pondok Pesantren Al Mubarok ke-22. Pesertanya berasal dari alumni Al Mubarok lintas angkatan.

“Ada 18 peserta yang ikut kompetisi ini, seluruhnya merupakan alumni dari angkatan pertama hingga yang sekarang. Ditambah juga tim dari dewan guru. Harapan dari kegiatan ini untuk menyambung silaturahmi, kebetulan hampir semua hobi futsal,” jelas Miftah. (rbs/nda/ira)