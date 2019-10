1st Banten Automotive Exhibition, Promosikan Kendaraan Unggulan

SERANG – Memasuki hari keempat 1st Banten Automotive Exhibition di Mall of Serang, sejumlah diler yang ikut dalam pameran tersebut menampilkan produk unggulan.

Misalnya kendaraan Eropa merek Mini Cooper yang memajang Cooper S 3 Door. Diler Maxindo sengaja memajang kendaraan tersebut termasuk salah satu produk yang ikonik dan banyak diminati konsumen. “Jadi varian ini tiga pintu, tetapi menampung empat penumpang sehingga orang yang masuk lewat depan,” kata Marketer Maxindo, Todo saat ditemui di lokasi pameran.

Menurutnya, Mini Cooper 3 Door dari segi tampilan tidak berubah sejak dulu, tetapi teknologi semakin canggih, seperti informasi mengenai kapan kendaraan harus diservis. Merek ini tidak menggeluarkan buku panduan karena semua riwayat kendaraan terekam dalam kunci mobil.

“Nanti saat diservis, diler tinggal scan kunci dan semua riwayat akan terbaca, termasuk jika pengguna servis ke bukan diler resmi,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, kehadiran Mini Cooper di pameran ini untuk memperkenalkan merek Eropa kepada masyarakat Serang dan sekitarnya. Kendaraan ini mendapatkan respons positif dari pengunjung, meskipun belum ada yang memesan. “Tetapi minimal pengunjung bisa tahu dengan Mini Cooper karena banyak yang belum kenal,” ungkapnya.

Beberapa kendaraan unggulan dari merek lain yakni Honda Brio, Toyota Fortuner, Nissan All New Livina, Suzuki All New Ertiga, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi New Eclipse Cross, dan Colt Diesel. Selain itu, ada Datsun, Wuling Almaz, DFSK Glory 560, Daihatsu New Terios, BMW 320i Sport, dan Mercedez Benz GLA 200.

Untuk Mitsubishi menampilkan tiga produk unggulan yakni Xpander, New Eclipse Cross, dan Colt Diesel. Business Manager Mitsubishi Serang Daru Harti mengatakan, Mitsubishi memang gencar memasarkan Xpander kepada masyarakat dengan tagline “Xpander Pinter Bener”. Sementara untuk Eclipse Cross merupakan varian produk baru yang beberapa bulan lalu diluncurkan sehingga perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas. “Kedua produk ini menjadi fokus Mitsubishi,” katanya.

Sementara varian Colt Diesel merupakan salah satu produk andalan niaga dari Mitsubishi dengan menawarkan promo menarik yakni uang muka ringan mulai Rp17 jutaan. “Ini tentu terjangkau bagi konsumen,” katanya.

Untuk sepeda motor, Honda Banten memajang Genio, Genio custom, PCX, dan ADV. “Biar pengunjung bisa mengenal dan melihat langsung varian tersebut di pameran,” kata General Manager Honda Banten Elfa Risdhaswara.

Hingga hari ketiga, ada 133 unit kendaraan baik mobil atau motor yang dipesan diterima panitia. Selama pameran ini, pengunjung bisa mendapatkan kendaraan dengan uang muka ringan, suku bunga, dan angsuran ringan. Konsumen juga bida mendapatkan hadiah langsung dan doorprize di akhir pameran.

1st Banten Automotive Exhibition merupakan event kolaborasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dengan Asosiasi Otomotif Banten (AOB). Pameran ini diselenggarakan mulai dari 18 hingga 27 Oktober 2019. (skn/aas/ags)