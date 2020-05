25 Tahun Telkomsel, Sukses sebagai Leading Digital Telco Company

JAKARTA – Pada hari ini, 26 Mei 2020, Telkomsel telah hadir di tengah masyarakat selama genap 25 tahun. Di usia 25 tahun ini, Telkomsel sebagai leading digital telco company memaknai kembali tujuan utama perusahaan untuk terus bergerak maju mendedikasikan seluruh daya dan upaya dalam menghadirkan solusi dan layanan dengan dukungan teknologi terdepan yang dapat menginspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dan beradaptasi dengan setiap perkembangan di berbagai sektor kehidupan.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, selama 25 tahun, Telkomsel selalu hadir membantu masyarakat untuk mengubah tantangan menjadi peluang, serta beradaptasi dengan berbagai cara baru dalam menjalani setiap fase perkembangan kehidupan. Apresiasi sebesar-besarnya Telkomsel ucapkan kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia, mitra, sahabat, pegiat di tiap ekosistem industri, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Telkomsel untuk mengisi kehidupan mereka.

“Kami secara konsisten akan berupaya untuk terus hadir melayani negeri dengan seluruh aset infrastruktur jaringan kami, memberdayakan masyarakat dengan produk dan layanan digital unggulan kami, berkolaborasi dengan sepenuh hati bersama seluruh elemen bangsa untuk memberikan solusi kehidupan di segala sisi, dan menghadirkan dampak sosial nyata dengan mendorong pemanfaatan teknologi,” ujar Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro melalui siran pers.

Telkomsel hingga saat ini telah hadir melayani lebih dari 170 juta pelanggan dengan infrastruktur jaringan lebih dari 209.000 BTS yang menjangkau lebih dari 95 persen wilayah populasi Indonesia, hingga ke wilayah terdalam, pulau terdepan, dan wilayah perbatasan negara. Sejak berdiri, Telkomsel konsisten menjadi yang pertama dalam mengimplementasikan teknologi telekomunikasi terdepan, mulai dari menjadi pelopor dalam penerapan teknologi GSM berbasis 2G sebagai dasar awal pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia, hingga pemanfaatan teknologi mobile broadband mulai dari 3G dan 4G LTE sebagai pengembangan lebih lanjut akses telekomunikasi pendukung gaya hidup digital, hingga uji coba teknologi 5G pertama di Indonesia yang nantinya akan diterapkan sebagai modal utama dalam membangun Indonesia menjadi bangsa digital secara lebih meluas hingga sektor industri.

Setyanto mengatakan, dalam setiap fase kehidupan yang dilalui Telkomsel bersama masyarakat selama 25 tahun ini, berbagai tantangan telah dihadapi untuk membuka peluang baru yang berpengaruh pada perkembangan hidup bangsa. Perubahan ini mendorong Telkomsel untuk terus bergerak maju tak hanya dalam mengembangkan kemampuan sebagai penyedia konektivitas, namun juga penyedia layanan yang dapat menguatkan socio-culture masyarakat dalam beradaptasi dan mengadopsi “the new way of doing things” sehingga menjadi tatanan “the new normal” di setiap fase kehidupan bangsa Indonesia.

Berbekal infrastruktur jaringan terdepan tersebut, Telkomsel sebagai leading digital telco company terus melangkah dengan mengembangkan berbagai Layanan Digital untuk mengakselerasi ekosistem digital yang dapat memberdayakan masyarakat. Keseriusan upaya Telkomsel ini tercermin dari performa Layanan Digital yang meningkat tajam sebesar 31,2 persen (YoY). Ditambah semakin beragamnya pilihan produk dan layanan berbasis broadband yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, yang akan menunjang aktivitas digital masyarakat dalam keseharian.

Pada segmen consumer market, Telkomsel mendorong adopsi gaya hidup digital dengan layanan digital yang mencakup video, games, musik dan berbagai layanan value added services (VAS) yang customer-centric. Layanan video streaming MAXstream terus dikembangkan sebagai platform aplikasi video digital terlengkap dengan mengintegrasikan aplikasi video OTT, saluran linear, serta konten video-on-demand. Telkomsel juga mendorong perkembangan ekosistem games melalui Dunia Games yang kini telah berhasil berevolusi menjadi platform media, penyelenggara kompetisi esports, penyedia pembayaran, hingga penerbit (publisher) mobile games yang berkualitas. Sedangkan melalui Langit Musik, Telkomsel terus memperluas kemitraan dengan penyelenggara OTT musik. Tak hanya itu, Telkomsel juga turut berkontribusi dalam mendorong inklusi finansial melalui penguatan mobile financial service LinkAja.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, Telkomsel juga memprioritaskan pengembangan layanan digital untuk segmen pelanggan korporasi (B2B). Melalui solusi bisnis Enterprise yang semakin lengkap dan relevan dengan kebutuhan terkini dari pelaku bisnis, seperti misalnya platform video conference CloudX Meeting yang dihadirkan Telkomsel Enterprise untuk menunjang aktivitas bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara fleksibel dari mana saja melalui berbagai macam perangkat.

Untuk segmen korporasi Telkomsel juga menghadirkan berbagai solusi digital berbasis internet of things untuk mengakselerasi modernisasi dan digitalisasi lintas industri, mulai dari korporasi, usaha kecil mikro menengah (UMKM), hingga institusi pemerintahan, dengan komitmen untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 melalui penerapan transformasi digital yang tepat guna. Telkomsel turut berupaya meningkatkan kapabilitas pada industri media periklanan melalui layanan digital advertising yang kapabilitasnya semakin diperkuat dengan dukungan bisnis analisa big data yang dimiliki Telkomsel.

Setyanto menambahkan, Telkomsel akan semakin mempertajam keseriusan dalam mengembangkan bisnis digital melalui intensifikasi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi sama dengan Telkomsel. “Di Telkomsel, kami meyakini bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan sinergi telah menjadi fondasi penting bagi Telkomsel dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mendorong pemanfaatan teknologi di berbagai sektor kehidupan masyarakat hingga penjuru negeri,” ungkap Setyanto.

Telkomsel pun semakin memaknai kehadiran perusahaan sebagai digital telco company dengan terus mendorong pemanfaatan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah sosial ekonomi yang paling menantang serta menciptakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia melalui program corporate social responsibility (CSR) melalui empat pilar program yang didedikasikan untuk memberikan dampak sosial nyata di masyarakat.

Pilar pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan mempersiapkan keahlian profesi generasi muda Indonesia di berbagai bidang melalui program IndonesiaNEXT dan T-Perpus (Perpustakaan Digital Telkomsel). Pilar Masyarakat Digital bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi secara positif guna mendukung gaya hidup digital masyarakat Indonesia melalui program The NextDev dan Internet BAIK.

Pilar Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat dan usaha lokal (UMKM) melalui penyediaan infrastruktur utama, memperkuat keterampilan dan sumber daya melalui pelatihan dan pendampingan melalui program Baktiku Negeriku, Patriot Desa Digital, dan Creative Millennials. Serta pilar aksi Filantropi yang difokuskan untuk memberikan bantuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat maupun perbaikan infrastruktur di daerah terdampak bencana hingga fase recovery melalui program TERRA (Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity). (aas)