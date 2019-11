3 Indonesia Wadahi Kreativitas Digital Pelajar SMA

PANDEGLANG – 3 Indonesia (Tri) menggelar program Goes to School ke berbagai SMA sederajat di 36 kota di Indonesia sejak Juli hingga November 2019. 3 Goes to School hadir dengan fokus terhadap tiga pilar yakni pengenalan perdana KEWL, program H3Y STAR, dan Bima Friends Forever (BFF).



“3 Goes to School di Pandeglang dan Serang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pelajar SMA sederajat dalam akses pendidikan serta mengasah kreativitas yang mereka miliki,” ujar

Wahyu Widyarso, District Operation Head Tri Serang, dikutip dari siaran pers, Rabu (27/11).



Oleh karena itu, lanjut Wahyu, program ini terdiri dari berbagai aktivitas menarik yang dapat mendukung para pelajar pada bidang-bidang tersebut.



SMKN 2 Pandeglang merupakan salah satu sekolah yang berhasil menjadi salah satu pemenang H3Y STAR dengan vote terbanyak yang mendapatkan pentas seni impian. Kegiatan H3Y STAR di SMKN 2 Pandeglang ini dimeriahkan oleh Azmi Alkatiri. Selain menampilkan pentas seni impian, kegiatan H3Y STAR juga diramaikan dengan performance dari siswa Selain itu, SMKN 2 Pandeglang sebagai pemenang favorit H3Y STAR juga mendapatkan hadiah branding untuk sekolahnya. (aas)