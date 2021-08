31 Agustus Ada Konser Virtual Godbless di MAXstream

JAKARTA – MAXstream, aplikasi streaming video dari Telkomsel, mendukung gelaran konser band legendaris yang bertajuk “Godbless 48th Anniversary: Mulai Hari Ini”. Pertunjukan yang dapat disaksikan secara virtual pada 31 Agustus 2021 di aplikasi MAXstream ini merupakan bentuk perayaan eksistensi band Godbless yang telah berkarya selama 48 tahun di kancah industri musik Indonesia.

“Telkomsel melalui layanan MAXstream bangga bisa mengambil peran dalam menghadirkan konser virtual band legendaris Godbless yang telah menjadi bagian penting dalam perkembangan industri musik di Indonesia selama 48 tahun. Dengan hadirnya konser yang digelar secara virtual di platform MAXstream ini, kami berharap dapat terus mendukung para pelaku industri musik Indonesia untuk membuka lebih banyak peluang untuk tetap berkarya, terlebih di masa yang tantangan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dengan memaksimalkan pemanfaatan keunggulan teknologi digital,” jelas Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana pada press conference secara virtual, Rabu (25/8).

Konser virtual “Godbless 48th Anniversary: Mulai Hari Ini” sendiri akan digelar pada 31 Agustus 2021 mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB ini, dan akan dimeriahkan dengan penampilan spesial sejumlah penyanyi dan band ternama Indonesia lainnya, seperti Danilla, Isyana Sarasvati, Tez Sumendra, Dul Djaelani dan Tissa Biani, hingga band Four Twenty, Kamila, serta Dead Squad featuring Krisyanto Jamrud.

Bagi pelanggan Telkomsel, keseruan gelaran konser “Godbless 48th Anniversary: Mulai Hari Ini” dapat dinikmati secara virtual melalui platform MAXstream. Pelanggan cukup mengakses aplikasi MAXstream, website maxstream.tv, atau aplikasi MyTelkomsel. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembelian tiket online nonton konser senilai Rp 48.000, dan mendapatkan bebas kuota internet 1 GB dan kuota MAXstream 2 GB (syarat dan ketentuan berlaku). Informasi lebih lengkap pembelian tiket online nonton konser gelaran ini dapat diakses melalui tsel.me/godbless.

Nirwan menambahkan, Telkomsel terus mengembangkan platform MAXstream sebagai bagian dari The Home of Entertainment yang akan terus memperkuat eksistensinya di industri hiburan digital yang konsisten dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan minat pelanggan. Kehadiran konser “Godbless 48th Anniversary: Mulai Hari Ini” secara virtual ini juga sekaligus menjadi bagian upaya memperkenalkan fitur Transaction Video on Demand (TVOD) yang kini dapat digunakan melalui platform MAXstream. Sehingga, ragam konten hiburan digital dari pelaku industri kreatif lokal juga dapat memiliki kesempatan lebih banyak untuk terus berkembang dan dapat memberi nilai tambah dari karya yang hasilkan. (aas)