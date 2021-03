Action & Collaboration, Menjadi Semangat Krakatau Bandar Samudera Rayakan HUT ke-25

PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 yang diselengarakan hari Minggu 28 Februari 2021. Tak seperti biasanya, peringatan kali ini digelar dengan perpaduan virtual dan pertemuan fisik secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Mengusung tema Action & Collaboration for Rising in The Pandemic, PT KBS menjadikan perayaan ini sebagai momentum untuk terus tumbuh menjadi pelabuhan terkemuka di Indonesia maupun Dunia, “Sepanjang tahun 2020, kinerja KBS & Group mengalami pertumbuhan positif. Melalui core values yang baru yaitu ACTION, hal ini menjadi momentum KBS untuk terus tumbuh menjadi pemain utama pelabuhan curah di Indonesia dan menjadi hub Internasional untuk supporting ke seluruh Indonesia” kata Direktur Utama PT KBS, Akbar Djohan.

Core values ACTION terdiri dari Agile (tangkas), Customer Focus (fokus pada pelanggan), Technology (teknologi), Integrity (integritas), Ownership (kepemilikan) dan Newness (kebaruan). “Perubahan core values menjadi ACTION ini sejalan untuk menjawab tantangan kedepan, khususnya nilai inti Ownership sangat relevan dengan bisnis jasa” kata Akbar.

Dalam rangka HUT ke 25, serangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) juga dilakukan oleh PT KBS. “Dampak dari kondisi pandemi saat ini sudah dapat dirasakan bersama

mulai dari meningkatnya kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), kebutuhan internet untuk melakukan belajar mengajar, hingga beberapa UMKM terpaksa mengalami kerugian bahkan menutup usahanya akibat pandemi” kata Akbar.

Melalui momentum ini, PT KBS memberikan bantuan kuota internet sebesar 2500 GB kepada pelajar di lingkungan Ciwandan dari golongan keluarga yang tidak mampu, bantuan 400 paket starter kit (masker, handsanitizer, vitamin) kepada Kecamatan Ciwandan, bantuan 100 paket starter kit dan edukasi protokol kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar cigading, pelatihan Webinar Digitalisasi kepada UMKM bekerjasama dengan HIPMI dan Amazon Web Services, bantuan pendidikan per semester bagi 9 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang berdomisili di Kecamatan Ciwandan, serta santunan anak yatim bekerjasama dengan Baitul Maal Krakatau Steel Group.

Legal & Corporate Secretary PT KBS, Hikmatul Laila menambahkan bahwa perayaan HUT ke 25 ini juga momentum untuk memperkuat semangat para karyawan dalam menghadapi tantangan kedepan. “Dalam rangkaian HUT ke 25 ini, KBS juga telah menyelenggarakan Seminar Motivasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia kepada para karyawan. Selain itu, di hari Selasa 2 Maret 2021 akan diselenggarakan Tausiyah Online dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA secara live melalui Youtube PT KBS” kata Hikmatul Laila. (*)