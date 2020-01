AHM Luncurkan All New Honda Beat

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan dua pilihan terbaru All New Honda Beat series yaitu All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street dengan balutan desain bodi baru yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain.

All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal. Keduanya tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara. Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporti pada setiap sisinya sehingga terlihat compact.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan sejak produk ini diluncurkan di 2008 hingga saat ini, lebih dari 17 juta unit Honda Beat digunakan oleh masyarakat berbagai usia dari seluruh pelosok Indonesia untuk berbagai aktivitas. Populasi pengguna Honda Beat yang sangat besar menginspirasi beragam inovasi dalam mengembangkan produk ini sesuai dengan selera, minat, kebutuhan dan harapan terkini.

“Sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda Beat series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru. Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish , didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya,” ujar Inuma dikutip dari siaran pers, Minggu (19/1).

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan penerimaan tinggi terhadap Honda Beat memberi dampak signifikan terhadap upaya AHM untuk menggandeng sebanyak mungkin anak bangsa dalam berkarya di industri sepeda motor, baik melalui puluhan perusahaan pemasok di sisi hulu hingga ribuan jaringan dealer Honda dan bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di sisi hilir rantai bisnis sepeda motor Honda Beat.

“Peluncuran All New Honda Beat series menjadi bagian dari komitmen kami untuk selalu menemani masyarakat Indonesia mewujudkan impian mereka dengan produk dan layanan terbaik, sekaligus upaya kami dalam memberi kontribusi yang semakin signifikan bagi bangsa Indonesia. Kami berharap model terbaru ini dapat terus semakin dicintai dan menemani aktivitas yang dinamis, energik, aktif dan menyenangkan dari seluruh konsumen Honda,” ujar Loman.

All New Honda Beat hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS dipasarkan Rp16,45 juta dan tipe CBS-ISS Rp17,15 juta (on The Road Jakarta). (aas)