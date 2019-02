Konser Dewa 19 Reunion di Malaysia Tanpa Ahmad Dhani

JAKARTA – Tanpa Ahmad Dhani, konser Dewa 19 Reunion di Malaysia berjalan sukses pada Sabtu (2/2) malam di Malaysia. Ribuan Baladewa –julukan fans Dewa 19 memadati Stadium Malawati, Shah Alam, Kuala Lumpur, untuk menyaksikan konser bertajuk Dewa 19 Reunion Live in Malaysia feat Ari Lasso & Once Mekel.



Sesuai dengan namanya, band yang terbentuk pada 1986 di Surabaya itu berkumpul kembali. Selain Ari Lasso dan Once Mekel, ada Tyo Nugros, Yuke Sampurna, Agung Yudha, dan Andra Ramadhan. Andra juga mengajak dua rekannya dari side project Andra and the Backbone: Stevie Item dan Dedy Lisan. Sebagai pengganti Dhani di posisi keyboard, ada Dul Jaelani, putra bungsunya.



Konser berlangsung selama tiga jam dengan membawakan total 28 lagu. Tembang-tembang Dewa 19, mulai masa Ari Lasso menjadi vokalis hingga digantikan Once, dinyanyikan. Andra and the Backbone pun membawakan lagu-lagu hitnya di sesi opening act.



Once menyatakan, konser berlangsung meriah. Seluruh Baladewa ikut sing-along. ’’Kami para personel juga senang karena bisa bereuni kembali dengan para Baladewa,’’ ujar Once saat dihubungi Jawa Pos, Minggu (3/2) siang.



Meski begitu, absennya Dhani tetap memengaruhi jalannya konser. Bahkan, Once mengungkapkan bahwa ada Baladewa Malaysia yang tidak jadi datang lantaran Dhani tidak ikut. Bagaimanapun, Dhani-lah yang membesarkan nama Dewa 19 dengan lagu-lagu hit ciptaannya yang dibawakan malam itu. ’’Pas inget itu, suasananya berubah jadi agak terharu ya,’’ kata Once.



Namun, para Baladewa yang hadir tetap bisa melihat wajah Dhani. Yakni, lewat sebuah video yang diputar di tengah konser. Dalam video tersebut, Dhani meminta dukungan dari mereka. ’’Doakan saya selalu. Semoga saya selalu kuat. Mohon doa dari seluruh Baladewa di Malaysia,’’ ujar Dhani dalam video.



Foto-foto Dhani juga ditampilkan di big screen. Salah satunya ketika mereka membawakan lagu Hadapi dengan Senyuman. Suasana menjadi penuh kesedihan dan mengharukan. Tampak di layar besar foto Dhani yang tersenyum. Lagu itu seolah menjadi bentuk dukungan agar Ahmad Dhani tetap tabah menjalani masa hukuman. Juga, dukungan kepada Dul dan Al (yang juga nonton langsung konser tersebut) agar tetap tegar.



Namun, tetap saja ketegaran kedua putra Dhani runtuh. Tangisan Dul pecah. Begitu juga Al. Dul menangis di sela permainan keyboard-nya. Ari yang saat itu menyanyi mengajak para penonton menyalakan flash ponsel agar suasana lebih syahdu. Dia lantas beranjak ke sisi Dul dan merangkulnya dari belakang untuk memberi support.



Momen itu diabadikan Fatih Fahmi yang lantas diunggah Dul di Instagram-nya. ’’Makasih Ayah, atas pengorbananmu demi karir musikku. Makasih Bunda, atas doa-doa malamnya. Tanpa kalian berdua, aku takkan berdiri di sini. Cinta Ayah Bunda,’’ tulis Dul.



Ari Lasso juga mengunggah video suasana ketika lagu Hadapi dengan Senyuman dibawakan. ’’Dan Dul pun menangis,’’ tulis Ari diikuti dengan emoticon sedih dan hati. (jpc/aas)