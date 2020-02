All New Nmax Connected/ABS Dijual Rp33,7 Juta

TANGERANG – Yamaha Indonesia mengumumkan harga All New Nmax Connected/ABS sebesar Rp33,7 juta bersama Valentino Rossi dan Maverick Vinales di peluncuran aplikasi Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect) pada All New Nmax 155 Connected/ABS, Kota Tangerang, Selasa (4/2).

President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Minoru Morimoto mengatakan, All New Nmax 155 Connected/ABS merupakan sepeda motor produksi Indonesia pertama yang terkoneksi dengan smartphone yang dapat menghubungkan konsumen dengan sepeda motornya. All New NMAX Connected/ABS menjadi produk unggulan terbaru Yamaha dengan teknologi Y-Connect yang tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadi kami ingin menyampaikan sebuah tren baru teknologi sepeda motor yang telah dimulai dari Indonesia,” katanya dikutip dari siaran pers.

Menurutnya, Aplikasi Y-Connect merupakan inovasi Yamaha yang membuat pengendara dapat terkoneksi dengan All New Nmax 155 Connected/ABS. Ini menjadikan All New Nmax 155 Connected/ABS sebagai motor pertama produksi Indonesia yang terkoneksi dengan smartphone. Saat ini aplikasi Y-Connect dapat diunduh di Google Play Store (Android) dan App Store (Apple). “Yamaha juga secara resmi menginformasikan harga All New Nmax 155 Connected/ABS yaitu Rp 33.750.000 on the road Jakarta,” katanya.

Ia menjelaskan, keunggulan utama aplikasi Y-Connect pada teknologi perangkat CCU (Comunication Control Unit) antara lain aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor atau lokasi terakhir saat motor disconnected dengan smartphone. Selain fitur memberikan notifikasi di layar speedometer jika ada panggilan atau pesan/email masuk ke smartphone. Aplikasi ini juga rekomendasi perawatan yang membantu pengguna mengetahui kondisi oli mesin dan voltase baterai (accu) serta memberikan rekomendasi untuk maintenance.

Selain itu, membantu pengguna menganalisa pemakaian bahan bakar saat berkendara, memberikan notifikasi melalui aplikasi Y-Connect dan email jika terjadi masalah pada motor, menampilkan data seperti sudut bukaan throttle perputaran mesin, akselerasi, berkendara yang ekonomis.

Cara mengkoneksikan smartphone dengan aplikasi Y-Connect pada perangkat CCU di unit motor dengan download dan login aplikasi Y-Connect.

Kemudian, scan QR Code pada Quick Start Y-Connect dan download aplikasi Y-Connect. Lalu, Install aplikasi Y-Connect di smartphone dan buka aplikasi Y-Connect dan login dengan menggunakan alamat email. Pengguna tinggal mengkoneksikan smartphone dengan perangkat CCU di unit motor dengan koneksi bluetooth.

Ia mengungkapkan, hadirnya All New Nmax 155 Connected/ABS dengan aplikasi Y-Connect pada teknologi perangkat CCU akan memberikan perubahan pada kehidupan berkendara dan lifestyle konsumen. “Hal ini merupakan komitmen Yamaha yang terus melakukan terobosan baru demi memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu mengalami perkembangan,” katanya. (Susi K)