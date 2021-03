AMPB Gaet Kalangan Milenial

CILEGON – Angkatan Muda Partai Berkaraya (AMPB) Provinsi Banten akan fokus membina anak-anak muda di Banten yang masuk dalam kategori milenial.

“Jumlahnya di Banten cukup signifikan, dan mereka merupakan anak-anak muda yang dalam beberapa tahuan ke depan memegang peranan yang penting dalam ikut menggerakan pembangunan di Negara kita,” Ketua AMPB Banten Aditya Ginanajar, Jumat (19/3).

Lebih lanjut Aditya mengatakan, AMPB Banten kini sedang menyusun pengurus serta anggota DPD AMPB Banten yang mentargetkan pada anak-anak muda (millennial) dengan usia dibawah 30 tahun yang berkualitas agar dapat mewujudkan Banten yang lebih baik.

“DPW AMPB akan fokus menjalankan program dengan menggandeng anak-anak muda. Ide-ide kreatif anak muda yang out of the box dan pola pikir yang kritis dan aspiratif diharapkan akan mensukseskan program-program yang direncanakan,” ujar Aditya.

Dikatakan, Program-program AMPB sebagai sayap partai dari Partai Berkarya diharapkan juga berjalan seirama dengan partai induknya, bukan sebagai kompetitor.

“Karena salah satu factor pemenangan Partai Berkarya di Cilegon dengan menjadikan Ketua DPW Banten menjadi Walikota, suaranya sebagian besar berasal dari anak-anak muda, sehingga kami ingin lebih memahami jalan pikiran, aspirasi dan harapan-harapan mereka,” kata Adit.

“Aspirasi mereka harus kami ayomi dan kami konsolidasikan dengan program-program AMPB ke depan. Karena AMPB juga merupakan wakil dari aspirasi anak muda kritis dan visioner,” tambahnya. (Bayu Mulyana)