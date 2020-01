Anak Bupati Harumkan Nama Indonesia

NEW DELHI, INDIA- Putra bungsu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Adam Sulaiman Al-Hasani mampu mengharumkan nama Indonesia. Adam meraih prestasi membanggakan pada ajang Youth Activities for Superior Humanity (YASH). Adam sukses membawa medali emas pada ajang kompetisi sains yang digelar di Manav Rachna University, New Delhi, India yang digelar pada 16 hingga 18 Januari lalu.

Kompetisi yang dikenal dengan sebutan International Science Exhibition tersebut diikuti 80 peserta dari empat negara, meliputi negara India, Indonesia, Rusia, dan Nepal. Gold Award Winner atau medali emas diraih Adam melalui research atau penelitian berjudul Modification of Gasoline Fuel Generator Into Biogas Fuel.

“Intinya saya mengubah genset listrik yang tadinya menggunakan bahan bakar bensin diganti biogas dari kotoran sapi,” jelas Adam dalam siaran pers yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfisantik) Kabupaten Serang, kemarin.

Lebih lanjut Adam menjelaskan, penelitiannya dibuat setelah melihat kondisi Pulau Tunda di Kabupaten Serang yang belum maksimal mendapatkan aliran listrik. Meski di Pulau Tunda sudah tersedia genset, tetapi bensin atau bahan bakarnya terbilang mahal. ”Saya melakukan research ini karena masih banyak kampung di Indonesia yang belum terjangkau listrik,” terangnya.

Sementara Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang ditemui usai pembukaan Bintang Sains 2020 Kabupaten Serang di gedung PGRI Mancak kemarin mengaku bangga atas prestasi putra bungsunya tersebut. Adam yang kini masih duduk di bangku kelas XI SMAN 3 Bandung itu, menurutnya, sudah mengukir prestasi luar biasa bagi bangsa, khususnya warga Kabupaten Serang. “Sebagai orangtua saya tentu bangga,” ucapnya.

Tatu berharap, hasil penelitian atau karya Adam dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Tatu juga sudah menyampaikan kepada Adam agar inovasinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Serang. “Saya juga sudah berdiskusi dengan guru pembimbingnya agar bisa diterapkan untuk daerah-daerah terpencil yang belum terakses listrik,” ujarnya.

Dengan prestasi yang diukir Adam, menurut Tatu, peran orangtua sangat penting bagi perkembangan dan motivasi anak dalam belajar, Tatu mengaku selalu memotivasi anaknya dengan menemani aktivitas yang disenangi anak tanpa harus memaksa keinginan orangtua pada anak. ”Jadi anak punya keinginan sendiri untuk belajar,” terangnya.

Tatu juga berpesan, agar anak dibekali ilmu agama agar punya kepercayaan diri serta punya karakter yang baik. “Sejak kecil Adam ketertarikannya ke sains. Tapi juga dia tidak lupa pada ilmu agama. Saya dan keluarga sangat bangga,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya menilai, prestasi yang diraih Adam dapat memotivasi seluruh pelajar di Kabupaten Serang. “Saya ikut bangga. Ini menjadi motivasi besar bagi pelajar,” ujarnya. (mg06/zai/ags)