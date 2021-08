Anak Muda Harus Punya Alasan Kuat untuk Berbisnis

Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang memutus hubungan kerja dan merumahkan ribuan karyawannya di tengah pandemi Covid-19. Akibatnya banyak pegawai yang harus memutar otak untuk bertahan hidup untuk mendapatkan penghasilan. Salah satunya adalah dengan memulai bisnis dan berwirausaha.

Sebagai generasi milenial tentu memulai sebuah bisnis dengan berwirausaha akan bingung memulainya. Eko Teguh, pebisnis di bidang jual beli laptop dan suku cadang software di Kota Denpasar, Bali, telah melawati masa sulit ketika merintis usaha. Ia berani keluar dari zona nyaman sebagai seorang pekerja full time di perusahaan software house milik warga negara Jerman.

Eko Teguh mengenal dunia perkomputeran sejak sekolah tahun 1996. Salah satu motivasi memulai usaha adalah supaya bisa mempunyai kebebasan waktu. Mempunyai sebuah usaha juga menjadikan waktu seseorang menjadi fleksibel, tidak terikat jam kantor. Selain itu jika seseorang memiliki usaha seseorang bisa mempunyai penghasilan tidak terbatas.

“Dari hasil usaha kita juga bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orangtua. Yakinlah, orangtua kalian akan sangat bangga apabila anaknya bisa mandiri tanpa bergantung kepada orangtua,” ungkap Sekjen Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia di Bali ini.

Anak-anak muda, menurutnya, memiliki pikiran fresh. Berpikir selalu out of the box. Bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. “Jangan gengsi untuk memulai usaha. Menjadi pengusaha itu keren lho. Keren banget malah. Jangan membayangkan hanya yang necis dan kantoran saja yang keren. Menjadi pengusaha yang koloran juga keren. Jangan pernah minder mempunyai usaha apa pun,” ungkap Eko saat sharing online “Menangkap Peluang Bisnis Anak Muda di Era New Normal”, beberapa waktu lalu.

Pria berusia 39 tahun ini mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun mental usaha. Pertama adalah reason atau alasan. Cari alasan yang sangat kuat, sehingga mau tidak mau, bisa tidak bisa, akan menjadi pengusaha. Alasan ini boleh emosional. Seperti memberi manfaat bagi orang banyak, dan lain sebagainya. “Terus gali sehingga terpatri kuat di pikiran bahwa takdir saya adalah menjadi pengusaha, bukan yang lainnya,” ungkapnya.

Selanjutnya believe atau keyakinan. Ini sangat diperlukan oleh seorang yang mulai usaha. Sehingga tidak putus asa di tengah jalan. Kuatkan lagi reasons-nya sehingga pada saat ada masalah di tengah jalan, kembali lagi kepada apa yang menjadi alasan menjadi pengusaha.

Kemudian passion. Passion ini bisa tercapai jika yang dikerjakan sesuai yang dicintai. “Yang paling penting adalah persistent alias tahan banting. Memiliki semangat tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, gigih dan ulet. Karena pada saat kita menjalankan usaha, pasti ada saja hambatannya. Hambatan ini tidak menjadikan kita menyerah dan putus asa,” kata Eko.

Ada satu hal umum yang selalu dan sering ditanyakan oleh seseorang yang mau memulai usaha, yaitu dari mana mendapatkan modal. “Saya berani bilang uang bukanlah modal utama. Modal utamanya adalah skill dan trust. Kalau kalian punya skill dan trust, maka itu sudah cukup menjadi modal untuk menjalankan usaha,” jelasnya

Menurutnya, banyak yang berhasil dengan modal seadanya. Atau bahkan tanpa modal. Apalagi di jaman sekarang yang serba online. “Aku titip satu hal. Jangan sekali-kali memulai usaha dengan bermodal utang dari bank,”tegas Eko.

Eko memaparkan bahwa bermodal utang di bank artinya adalah membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kepastian pembayaran angsuran tiap bulan. “Sekali lagi, jangan memulai usaha dengan bermodal hutang dari bank,” tandasnya. Namun, lanjut dia, berutang di bank diperbolehkan jika seorang pengusaha sudah pada fase pengembangan usaha. Bukan pada fase memulai usaha.

Hal lain yang tidak ia anjurkan yaitu membuka usaha dengan modal kartu kredit. “Kartu kredit itu sangat kejam dan tidak masuk akal bagi pengusaha kalau dia menggunakan kartu kredit untuk modal usaha. “Karena di atas kertas, perhitungannya sudah minus. Terus, kalau tidak berutang, modal dari mana? Kalau misalnya masih bisa pinjam ke orang tua, saudara, atau teman, thats fine,” ungkanya.

Dia pun mengingatkan. Jangan salah gunakan kepercayaan mereka. Terutama masalah uang. Akan lebih baik lagi jika menawarkan bagi hasil sehingga menjadi win-win solution atau jika memang memungkinkan, cari investor. “Kalau di dunia start up digital namanya angel investor. Orang yang mau memodali ide kita,” ungkapnya.

Saat ini di Indonesia dibutuhkan banyak sekali anak-anak muda yang bersemangat yang mau membangun negara besar ini. Salah satunya melalui jalan membuka usaha dan menjadi pengusaha. Negeri ini masih membutuhkan banyak sekali wirausaha-wirausaha muda.

“Jadi, mulai hari ini, tekadkan untuk menjadi pengusaha. Untuk membuka usaha. Untuk menjadi kebermanfaat bagi semua manusia dan menjadikan Indonesia negara maju di dunia,” pungkas Eko mengakiri sharing online. (*/bie)