Anggun C Sasmi tak henti-hentinya menorehkan prestasi di kancah internasional. Buktinya, baru-baru ini penyanyi kelahiran Jakarta, 29 April 1974 tersebut memecahkan rekor sebagai penyanyi Indonesia yang tiga karyanya diakui di US Billboard® charts.

Tiga karya tersebut di antaranya ‘Snow on the Sahara’, ‘What We Remember’ dan yang tervaru ‘The Good is Back’. “Ini merupakan suatu kehormatan untuk melihat bahwa 20 tahun sejak kehadiran pertama saya di US Billboard® charts, musik saya tetap dapat berkelana dan menemukan pendengar dan penggemar baru,” ujar Anggun melalui rilis yang diterima Indopos.

Pencapaian yang dilakukan selama ini bukanlah tujuan utama. Namun, menghasilkan karya musik yang bisa diterima dan dinikmati pendengar merupakan salah satu tips yang dilakukannya hingga karyanya bisa menemukan pendengar setia. “Memecahkan rekor bukanlah tujuan bagi saya. Anda tidak menciptakan musik hanya semata-mata untuk memuja ego Anda, Anda membuat musik untuk orang banyak,” katanya.

Angun pun merasa apa yang didapatinya selama ini merupakan keberuntungan yang luar biasa. Tentunya didukung dengan tim yang selalu men-support karyanya. “Tentu saja saya merasa beruntung dapat melihat musik saya bertengger di Amerika. Tapi, saya tidak memproduksi lagu untuk tujuan tersebut,” katanya.

Kepuasan terbesar Anggun adalah tampil di hadapan penonton. “Seperti yang telah saya lakukan di negara-negara berbahasa Perancis selama beberapa bulan terakhir, atau di Italia pada bulan Januari 2019 mendatang untuk tur di tujuh tanggal yang telah terjadwal,” terang Anggun.

Jadwal internasional Anggun akan semakin padat dengan program Asia’s Got Talent yang akan segera dimulai dan ditayangkan di 19 negara di seluruh Asia, menjadikannya sebagai pertunjukan bakat di program TV terbesar di dunia. Anggun pun baru saja menyelesaikan rekaman soundtrack dari film dokumenter internasional, bersama Kelly Clarkson, Andrea Bocelli, dan David Foster. (jpg/air/dwi)