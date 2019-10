Bank bjb Perkuat Kerja Sama dengan BRI

SERANG – Bank bjb memperkuat jalinan sinergi kerja sama dengan BRI yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

Penandatanganan kerja sama di Innovation Center Gedung BRI Jakarta Pusat, Selasa (8/10), dihadiri Direktur Konsumer BRI Handayani, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Agus Noorsanto, dan Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb Suartini bersama jajaran.

Penandatanganan kerja sama kedua belah pihak itu bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha masing-masing pihak. Baik Bank bjb maupun BRI bisa memanfaatkan berbagai jasa dan layanan perbankan yang ada sesuai kesepakatan dan kompetensi masing-masing. Keduanya bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan yang saling menguntungkan.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank bjb M As’adi Budiman menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan tindak lanjut dari sejumlah kerja sama lainnya yang dilakukan kedua belah pihak sebelumnya. Salah satu yang teranyar, Bank bjb dan BRI terlibat dalam penyaluran Kredit Sindikasi untuk pembangunan proyek jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Elevated dan pembangunan jalan ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung.

“Dengan total biaya investasi proyek sebesar Rp16, 2 triliun dengan tenor kredit selama 15 tahun,” katanya dikutip dari siaran pers.

Menurutnya, perjanjian kerja sama yang disepakati akan semakin mempererat jalinan sinergi yang terikat selama ini. Sebagai badan usaha milik pemerintah, sepatutnya kami selalu memperkuat kolaborasi yang semakin mengokohkan diri guna senantiasa berikhtiar membangun negeri. Setiap langkah usaha yang ditempuh Bank bjb selalu diarahkan pada orientasi pertumbuhan berkelanjutan.

“Untuk semakin mengukuhkan eksistensi Bank bjb agar selalu sedia berkontribusi pada negeri,” katanya.

Secara rinci, terdapat lima bidang kerja sama jasa dan layanan perbankan yang ditawarkan. Kelima bidang tersebut melingkupi kerja sama sektor keuangan dan permodalan, transaction banking, teknologi informasi, bisnis dan capacity building. Selain itu, disepakati pula penawaran kerja sama dengan sejumlah anak perusahaan dari BRI.

Kerja sama yang ditawarkan dalam bidang keuangan dan permodalan, yaitu kerja sama bisnis correspondent banking product and services, di antaranya terkait surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), remitansi, money changer, manajemen aset dan liabilitas serta jasa investasi. Selanjutnya, di bidang transaction banking di antaranya co branding BRIZZI, kartu kredit, cash management system serta business card and corporate card.

BRI menawarkan kerja sama teknologi informasi terkait penggunaan BRI Billing Management yang merupakan sistem electronic invoice terpadu untuk pengelolaan tagihan di mana adanya perluasan channel pembayaran biller BPD melalui pemanfaatan channel pembayaran BRIVA.

Di sektor bisnis, BRI menawarkan kerja sama kredit sindikasi, kredit konsumer, wealth management dan Rumah Kreatif BUMN. Sedangkan untuk capacity building dilakukan penawaran kerja sama terkait learning facilities dan learning program yang ada di BRI Corporate University untuk peningkatan kualitas SDM Bank bjb. (skn/aas/ira)