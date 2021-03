bank bjb Sabet Penghargaan Infobank Top BUMD Award 2021

BANDUNG -Tahun ini, komitmen bank bjb dalam berperan sebagai agen pembangunan perekonomian Jawa Barat kembali meraih apresiasi. bank bjb menyabet pengharaan Infobank Top BUMD Award 2021 sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan kinerja terbaik di Indonesia. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Predikat “The Best” disematkan pada bank bjb oleh Majalah Infobank melalui ajang penghargaan tersebut. Infobank Top BUMD Award ditujukan untuk mengapresiasi bank-bank pemerintah daerah yang menunjukan kinerja cemerlang di tiap tahunnya.

Sesi penyerahan penghargaan atau awarding ceremony dilaksanakan lewat acara yang digelar hybird, baik secara online via Zoom dan Live Streaming YouTube maupun secara offline di Financial Hall Graha CIMB Niaga Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). Acara tersebut juga dibarengi dengan webinar high level forum bertajuk “Tantangan Agen Pembangunan Daerah Pascapandemi Covid-19 : Kunci Sukses Transformasi Setelah Disahkannya PP No. 54 Tahun 2017”.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Reynaldi mengatakan, penghargaan yang diberikan Majalah Infobank merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja perseroan yang terbukti tetap berjalan optimal meski di tengah krisis akibat pandemi. Hal tersebut dapat terwujud atas tingginya komitmen bank bjb untuk dalam berperan sebagai agen pembangunan daerah sesuai visi misi pemerintah.

“Kami memahami peran vital bank bjb sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Jawa Barat. Konsep ini senantiasa terwujud dalam setiap langkah yang ditempuh perseroan untuk meraih kinerja terbaiknya. Kesadaran akan pentingnya memberi dampak positif bagi perkembangan Jawa Barat selalu menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Yuddy meyakini apresiasi penghargaan tersebut merupakan bentuk timbal balik bagi bank bjb atas komitmennya untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi daerah.

“Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi bank bjb untuk dapat terus mencetak prestasi yang berkelanjutan, sekaligus menjadi pengingat bahwa peran sebagai agen pembangunan ekonomi daerah merupakan ruh perseroan yang harus senantiasa dijaga,” ungkapnya.

Rangkaian acara awarding ceremony dan webinar high level forum tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai keynote speaker. Juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch. Ardian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno, Direktur Utama bank bjb Yuddy Reynaldi, dan Direktur Utama Bank Sulselbar Amri Mauraga.(*)