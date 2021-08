BANDUNG – Di tengah isu pemanasan global yang tengah melanda bumi, penghijauan lingkungan menjadi hal penting untuk dilakukan. Lahan hijau dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan serta memelihara fungsi ekologis di suatu wilayah.

Oleh karenanya, bank bjb berkomitmen untuk menghadirkan layanan penyediaan akses rumah tinggal dengan opsi penghijauan di setiap unitnya. Hal tersebut diwujudkan melalui program KPR Green “Satu Rumah Satu Pohon” yang diinisiasi Divisi KPR & KKB bank bjb.

Saat ini, realiasi program KPR Green mulai terus dilaksanakan oleh kantor cabang di seluruh kantor wilayah bank bjb. Bentuk implementasi program ini adalah melakukan penanaman satu pohon untuk setiap satu unit rumah yang terjual melalui akses KPR Green bank bjb.

Suksesnya pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran serta para pengembang yang telah bekerjasama dengan bank bjb. Salah satu keunggulan program ini adalah dapat meningkatkan nilai kenyamanan hunian, tidak tanggung-tanggung bank bjb juga memberikan suku bunga menarik sebesar 6.76% Fixed 3 Tahun, Cap 12 % Tahun ke-4 dan selanjutnya Floating, Suku Bunga Promo ini tidak hanya untuk bjb KPR Green yang sudah bekerja sama dengan pengembang saja, namun juga dapat kamu manfaatkan untuk Take Over dari bank sebelumnya, dan Top UP bjb KPR.

“Program ini merupakan bentuk kerja nyata bank bjb dalam mendukung Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, melalui semangat ‘Hijau Hunianku Hijau Bumiku’, program bjb KPR Green juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan penghijauan di perumahan seluruh Indonesia,” ungkap Pemimpin Divisi KPR & KKB bank bjb Triastoto Hardjanto Wibowo. (*)