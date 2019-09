Banten Stand Up Show, Cobalah untuk Tidak Tertawa

SERANG – Stand Up Comedy special Panji Pragiwaksono yang diadakan oleh Banten Stand Up Show itu berlangsung pada Jumat (20/9) berjalan dengan meriah di Hotel The Royale Krakatau, Cilegon. Selain Panji, tampil empat komika local heroes dari komunitas Stand Up Serang dan Stand Up Cilegon.

Dalam poster yang dibagikan pada akun Instagram @Bantenstandupshow, menuliskan “Cobalah untuk tidak tertawa”, merupakan slogan yang diusung untuk acara itu. Menggambarkan betapa sulitnya untuk menahan tawa sejak dimulainya acara pukul 19.00 WIB.

Sebelum melakukan show-nya, Panji terlebih dahulu mampir untuk makan siang dan meet and greet di Rumah Makan Cianggea Cilegon. Selain meladeni pertanyaan media, komika yang dijuluki Mister World Tour itu juga menyempatkan sesi foto bersama. Dilanjutkan makan siang bersama pemegang tiket platinum.

Antrean yang ramai saat open gate menambah euforia kepadatan acara. Caesar tampil menjadi pembuka tampak berhasil memancing tawa para penonton, dilanjutkan oleh Hasan, Pandu, dan Devan yang ampuh membuat penonton tertawa.

Pada pukul 20.00 WIB, Panji memulai stand up-nya dengan menyapa penonton dan bercerita soal sudut pandang pribadinya terhadap agama. Gelak tawa tak terbendung ketika mencapai pertengahan show, dialog antar penonton makin menambah keseruan Banten Stand Up Show, Stand Up Comedy special Panji Pragiwaksono.

Penampilannya kali ini Mister World Tour membawakan materi tentang keresahan pribadi terhadap keluarga, politik, dan agama. Panji juga sempat membahas berbagai hal yang sedang viral belakangan ini yang tentunya dibalut humor khasnya.

Yang perlu digarisbawahi dalam acara itu adalah, semua yang kita tertawakan hanyalah komedi dan jangan cepat tersinggung. Toleransi berkomedi juga membuat kita open minded terhadap isu sosial.

Tak terasa dua jam Panji berbicara, pengalaman pribadi dikemas dengan story telling yang rapi membuat penonton lupa dengan slogan acara ini untuk menahan tawa.

Pada akhir acara, Panji dengan humble mengajak seluruh penonton tiket platinum dan gold untuk foto bersama dan naik ke atas panggung. Dijamin kalian enggak kapok untuk datang di acara stand up comedy selanjutnya. (fikar-zetizen/zee/alt/ira)