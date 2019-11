Blusukan ke Puspiptek, Menristek Dorong Karya Anak Bangsa Kompetitif di Industri

TANGERANG – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro melakukan blusukan ke laboratoriun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Kecamatan Setu, Kota Tangsel, Jumat (15/11). Tujuannya melihat hasil karya ilmuwan dalam negeri supaya bisa didorong masuk ke industri manufaktur.

“Keberadaan fasilitas dan berbagai laboratorium yang ada di BPPT bisa masuk ke industri manufaktur. Ke depan, kita menyiapkan dan lebih masuk serta lebih kompetitif,” katanya.

Ia menambahkan penguasaan teknologi khususnya mesin sangat penting, kemampuan memodifikasi dan membuat mesin harus terus disempurnakan. “Laboratorium BPPT ini, harus dikembangkan lagi sehingga tidak hanya mendorong perkembangan industri tapi bisa memberikan layanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium yang ada di kawasan Puspiptek ini,” jelasnya.

Bambang menuturkan program prioritas tentunya mengacu industri 4.0, terutama food and beverage, pharmaceutical and chemical, otomotif, textile and fashion serta elektronik. Sebagian membutuhkan kemampuan pihaknya dalam menggunakan mesin dengan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kita bagian yang tak terpisahkan upaya industrialisasi. Kami akan mengarahkan, apapun yang dikerjakan di sini (Puspiptek-red) untuk meningkatkan TKDN sehingga mengurangi barang impor,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menristek Bambang PS Brodjonegoro mendatangi gedung teknologi 2 BPPT di kawasan Puspiptek. Satu persatu, karya para peneliti ditunjukkan dan diberikan penjelasan seperti teknologi hujan buatan, teknologi air siap minum saat bencana, proteksi tsunami hingga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Kepala Puspiptek Sri Setiawati memperlihatkan semua lembaga penelitian dan pengembangan teknologi yang sudah ada di Puspiptek. “Kita menyambut hangat kedatangan Pak Bambang (Menristek-red) untuk melihat hasil karya inovasi yang sudah dilakukan kami,” singkatnya. (you/asp)