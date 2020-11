BPJAMSOSTEK Raih Dua Penghargaan pada Digital Marketing & Human Capital Awards 2020

TANGERANG – BPJAMSOSTEK meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Digital Marketing & Human Capital Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Business News Indonesia.

Kali ini BPJAMSOSTEK mendapatkan apresiasi dan penghargaan The Best Overall for Digital Marketing & Human Capital untuk kategori organisasi dan The Best Chief of Human Capital Officer 2020 yang diraih oleh Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK, untuk kategori individu.

Dua trofi penghargaan yang diterima langsung oleh Naufal Mahfudz ini tentunya menjadi pelengkap prestasi yang diraih BPJAMSOSTEK di tahun-tahun sebelumnya.

Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rabu (25/11) di Hotel Mulia Senayan dengan menjalankan prosedur dan tata cara Adaptasi Kebiasaan Baru yang ketat. Turut hadir secara virtual dalam acara tersebut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai keynote speaker.

Penganugerahan Digital Marketing & Human Capital Awards 2020 dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penghargaan tertinggi di bidang marketing dan human capital bagi institusi-institusi di Indonesia, baik lembaga pemerintah, badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta.

Ajang ini melibatkan dewan juri yang merupakan ahli dan profesional dari berbagai unsur, diketuai oleh Priyantono Rudito, serta diikuti oleh ratusan lembaga, BUMN, dan perusahaan besar di Indonesia. Tidak kurang 600 institusi yang diriset dan dinilai oleh dewan juri Digital Marketing & Human Capital Awards 2020.

Pandemi Covid-19 yang mulai masuk wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain yang terpapar wabah ini untuk dapat segera mengatasinya. Demi mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, setiap institusi terus berinovasi untuk tetap menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.

“BPJAMSOSTEK sejak beberapa bulan lalu telah menerapkan inovasi pelayanan bagi para peserta dengan menerapkan LAPAK ASIK (Layanan Tanpa Kontak Fisik). Bentuk pelayanan ini tak mengubah substansi yang ada. LAPAK ASIK ini sudah berjalan di seluruh Kantor Cabang BPJAMSOSTEK dan mendapat sambutan yang baik dari para pemangku kepentingan terutama para peserta,” ujar Naufal dikutip dari siaran pers.

Naufal menambahkan bahwa prestasi ini tentunya menjadi semangat bagi seluruh insan BPJAMSOSTEK untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta dan terus berinovasi demi masa depan institusi yang lebih baik.

“Kami terus berikhtiar meningkatkan kompetensi para Insan BPJAMSOSTEK agar dapat mengakuisisi seluruh pekerja Indonesia untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta di seluruh wilayah Indonesia dan pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri,” ungkal Naufal.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Kabupaten Tangerang, Maulana Zulfikar mengatakan, raihan dua penghargaan sekaligus dalam ajang Digital Marketing & Human Capital Awards 2020 ini tidak menjadi penghambat bagi BPJAMSOSTEK untuk terus berinovasi di tengah pandemi Covid19.

Meski tak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini banyak memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia, kata Maulana, namun BPJAMSOSTEK akan terus melakukan pengelolaan pemasaran dan sumber daya manusia yang strategis dan inovatif, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“BPJAMSOSTEK terus melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif dalam upaya memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia serta upaya peningkatan pelayanan dan jumlah kepesertaan melalui empat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP),” pungkas Maulana. (aas)