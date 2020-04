Bulog Bersama PD Dian Gelar OP Gula Pasir dan Telur

LEBAK – Bulog Cabang Lebak – Pandeglang bersama Perusahaan Dagang (PD) Dian dan kepolisian menggelar operasi pasar (OP) gula rafinasi dan telur di Jalan Sunan Kalijaga, Rangkasbitung. Bulog dan PD Dian menyediakan 5 ton gula dan 10 ton telur untuk masyarakat.

Kepala Cabang Bulog Lebak – Pandeglang Meitha Novariani mengatakan, OP gula dan telur dilakukan untuk menekan harga bahan pokok tetap stabil menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Karena itu, Bulog bersama PD Dian dan Polres Lebak melaksanakan operasi pasar.

“Iya, kita menggelar operasi pasar gula dan telur di Rangkasbitung,” kata Meitha kepada Radar Banten, Sabtu (18/4).

Direktur PD Dian Tusnurohmat mengungkap, operasi pasar akan dilaksanakan selama pandemi corona. Tujuannya membantu masyarakat terdampak wabah virus corona yang telah menewaskan ratusan orang di Indonesia. Karena itu, dalam operasi pasar diatur mengenai jarak masyarakat yang akan membeli gula atau telur.

“Rekan-rekan dari Polsek Rangkasbitung dan Polres Lebak ikut serta dalam operasi pasar. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan setiap hari dan waktunya dibatasi mulai pukul 6.00 – 9.00 WIB,” terangnya.

Untuk gula pasir dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga gula di pasaran yang mencapai Rp 18.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam dijual Rp 20.000, sedangkan di pasaran Rp 24.000 per kilogram.

“Mudah-mudahan, apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Lebak dan terpenting harga gula di pasaran kembali turun,” ungkapnya.

Kapolsek Rangkasbitung Ugum Taryana menyatakan, kepolisian ikut serta dalam kegiatan operasi pasar di wilayah Rangkasbitung. Kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat terdampak virus corona yang mewabah di Indonesia.

“Kita amankan lokasi dan atur lalu lintas. Alhamdulilah kegiatan operasi pasar berjalan lancar dan tertib,” ujarnya. (Mastur)