Cabot Tambah Produksi Karbon Hitam

CILEGON – PT Cabot Indonesia merupakan satu-satunya produsen karbon hitam (carbon black) di Indonesia dengan total kapasitas produksi mencapai 90.000 ton per tahun. Korporasi ini akan menambah jumlah investasinya di Tanah Air sebesar Rp1,4 triliun guna mendongkrak produksi carbon black sebanyak 80.000-90.000 ton per tahun dan masterbatch sekitar 20.000 ton per tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PT Cabot Indonesia yang akan membangun pabrik carbon black dan masterbatch di Indonesia. Kami memberi tantangan kepada Cabot Indonesia agar bisa operasional pada awal 2021,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat peletakan batu pertama pembangunan pabrik PT Cabot Asia Pacific South (PT CAPS) di Kota Cilegon, Kamis (21/11).

Menperin menyampaikan, kebutuhan serat karbon hitam di industri dalam negeri saat ini masih cukup banyak, sebagian dipasok dari luar negeri. “Berdasarkan data yang kami terima, kebutuhan dari carbon black di dalam negeri sebesar 230 ribu ton per tahun. Dan, 70 persen dari kebutuhan tersebut dari berbagai macam negara, termasuk China dan India,” jelas Agus dikutip dari siaran pers.

Peningkatan kapasitas dari proyek ini, adalah menghasilkan carbon black lokal berkualitas tinggi yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia dan Asia Tenggara, yang meningkat sekitar 4-5 persen setiap tahunnya. Carbon black biasanya digunakan sebagai penguat pada produk ban dan produk karet lainnya. Selain itu, carbon black digunakan sebagai pigmen warna untuk plastik, cat, dan tinta.

Menperin berharap agar proses pembangunan pabrik PT CAPS dapat berjalan lancar. Sebab, dengan beroperasinya PT CAPS, Indonesia akan mampu melakukan substitusi impor carbon black sebesar 90.000 ton per tahun dengan nilai Rp1,5 triliun per tahun.

Senior Vice President sekaligus President of Reinforcement Materials Cabot Corporation Bart Kalkstein mengatakan, pihaknya berinvestasi sebesar USD100 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi black carbon. “Sebagai produsen carbon black terbesar di dunia, kami memiliki posisi khusus untuk memperluas langkah kami secara global untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah di dunia,” ungkapnya.

Bart menambahkan, perluasan fasilitas produksi di Cilegon ini merupakan bagian proyek peningkatan kapasitas dan debottlenecking global yang telah diumumkan pada Mei 2018. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan Cabot untuk mendukung pertumbuhan industri ban dan karet, serta karbon khusus di seluruh dunia.

Cabot telah mencatatkan perkembangan yang signifikan dalam mencapai tujuan peningkatan kapasitas produksi carbon black secara global sebesar 300 ribu metrik ton, dan akan mencapai target setelah proses commissioning dari fasilitas produksi baru ini. (aas/ags)