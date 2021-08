Cara Menjadi Cantik Alami Tanpa Biaya Mahal

Cara menjadi cantik bisa Anda lakukan tanpa memulas make up yang tebal ke wajah. Ya, perlu diketahui bahwa cara agar cantik bukan hanya berasal dari tampilan fisik semata, melainkan juga dari pola hidup sehat yang Anda jalankan.

Pada dasarnya, cara agar cantik dan menarik tanpa perlu menggunakan berbagai jenis produk kecantikan adalah merawat kulit dengan baik. Cara agar cantik ini tidak hanya berasal dari luar, melainkan juga dari dalam. Berikut adalah cara menjadi cantik dan menarik yang bisa Anda lakukan untuk mewujudkan wajah cantik alami.

Cuci muka yang benar dan rutin

Salah satu cara menjadi cantik dan menarik adalah dengan cuci muka yang benar. Tanpa wajah yang bersih, kulit akan terlihat kusam dan jauh dari kata menarik. Mencuci muka bertujuan membersihkan sisa make up, minyak, dan kotoran yang menempel di wajah. Jika sebelumnya Anda menggunakan make up, bersihkan wajah dengan cairan pembersih make up terlebih dahulu. Sebab, make up tidak dapat diangkat sepenuhnya hanya dengan mencuci muka. Kemudian, mulailah cara cuci muka dengan membilas wajah menggunakan air hangat (air suam-suam kuku). Lalu, tuang sabun pembersih wajah dengan kandungan ringan dan lembut secukupnya ke telapak tangan. Gunakan sabun pembersih wajah ke permukaan wajah seraya memijatnya dengan gerakan melingkar dari atas ke bawah sehingga seluruh minyak dan kotoran dapat terangkat sempurna. Bilas wajah menggunakan air hangat dan keringkan wajah menggunakan handuk bersih berbahan lembut.Ingat, jangan menggosok wajah terlalu keras saat cuci muka karena bisa membuat kulit iritasi, kemerahan

2. Oleskan pelembab

Ada pendapat keliru yang mengatakan bahwa penggunaan pelembap wajah hanya disarankan untuk perempuan yang punya kulit kering atau normal. Padahal, cara menjadi cantik dengan pelembap wajah juga perlu dilakukan oleh pemilik kulit berminyak. Kendati demikian, pastikan Anda memilih pelembap sesuai jenis kulit sebagai cara mempercantik diri. Misalnya, pemilik kulit normal bisa memilih pelembap yang mengandung alpha hydroxy acid/AHA yang dapat merangsang kulit memproduksi lebih banyak minyak alami pada kulit. Jika memiliki kulit yang kering, hindari pelembap berbahan dasar alkohol. Sedangkan, bagi pemilik kulit berminyak, gunakan pelembap berbahan dasar air dengan formula ringan dan lembut, serta berlabel noncomedogenic atau tidak rentan menyumbat pori.

Lakukan eksfoliasi kulit

Anda perlu menjaga kesehatan kulit dengan melakukan eksfoliasi kulit atau pengelupasan sel kulit mati sebagai cara menjadi cantik dan menarik. Anda bisa eksfoliasi kulit tiap seminggu sekali untuk membantu menyingkirkan sel kulit mati sehingga wajah bisa tampak cerah dan berseri alami.Untuk eksfoliasi wajah, Anda dapat menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung AHA.

Tidur yang Cukup

Cara menjadi cantik dan menarik lainnya menyentuh pula pola hidup sehat sehari-hari. Misalnya, tidur yang cukup. Menurut sebuah penelitian, perempuan yang kurang tidur akan lebih rentan mengalami tanda-tanda penuaan dini, mata panda, penurunan kelopak mata, dan wajah yang terlihat ‘membengkak’.Maka dari itu, Anda disarankan untuk tidak begadang dan memastikan durasi jam tidur sebanyak 7-8 jam per hari.

5. Makan makana yang sehat

Mengonsumsi makanan yang sehat untuk kulit, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, protein dan lemak sehat, merupakan cara mempercantik wajah yang mudah dilakukan. Langkah ini baik untuk kesehatan kulit, termasuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa diet yang kaya akan minyak ikan, serta rendah lemak tak sehat dan karbohidrat olahan bisa menjadi cara agar cantik dan awet muda.Mengonsumsi makanan kaya antioksidan yang mengandung vitamin C dan vitamin E juga baik untuk menjaga kesehatan kulit.

Minum air putih yang cukup

Anda mungkin sudah sering mendengar bahwa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup dapat menjadi cara mempercantik wajah. Jika asupan cairan dalam tubuh kurang, kondisi dehidrasi tidak dapat dihindari. Ketika mengalami dehidrasi, kulit Anda akan terasa kering, kasar, bersisik saat digaruk, bahkan memicu jerawat dan penuaan dini. Minum air putih dengan cukup bisa menjadi langkah yang tepat sebagai cara menjadi cantik dan menarik sehingga kulit dan tubuh secara keseluruhan tetap terhidrasi dengan baik. Umumnya, para ahli kesehatan menyarankan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter per hari agar terhindar dari dehidrasi. (sehatq.com/alt)