Cedera, Kondisi Kiper Persita Try Hamdani Kian Membaik

TANGERANG – Kondisi kiper Persita Tangerang, Try Hamdani berangsur membaik selama pemulihan dari cedera. Diketahui, nyaris lima bulan berlalu Try harus menepi dari lapangan hijau. Terakhir pada Maret lalu, pemain asal Palembang ini menjalani operasi akhir cedera ligamen ACL di RS Premiere Bintaro.

Saat ini, Try pun masih terus menjalani rutinitas fisioterapi, tiga kali dalam sepekan.”Alhamdulillah progres bagus. Mudah-mudahan progresnya semakin baik, dan saya siap untuk latihan bersama tim,” kata Try, melalui siaran pers yang diterima dari Persita Media, Jumat (10/7).

Dijelaskan Try, ia terakhir kali kontrol ke dr Sapto akhir Juni kemarin. Durasi terapi biasa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Untuk program fisionya sekarang lebih ke penguatan otot. “Supaya massa ototnya kembali lagi seperti semula,” ujar pemain kelahiran 3 Januari 1994 ini.

Try optimistis sebelum kompetisi lanjutan Liga 1 musim ini digelar, kondisi ia akan kembali pulih. Semangat itu kian menguat, lantaran ia terus mendapatkan motivasi dan dukungan baik dari keluarga, dan kerabat terdekatnya.

“Kalau motivasi yang jelas ingin kembali lagi ke lapangan. Apalagi liga sepak bola di luar negeri sudah pada mulai dan di Indonesia Liga 1 juga bakal lanjut, jadi otomatis motivasi itu sendiri bertambah. Ditambah juga support yang diberikan dari istri, keluarga, pelatih dan senior ke saya,” ungkap Try.

Namun, mengingat cedera yang dialaminya terjadi akhir Februari lalu, Try mengakui ia sempat merasa down dan terpukul. Terlebih, ia mengalami cedera di sesi latihan, hanya berselang empat hari sebelum dimulainya kompetisi.

“Sangat kecewa dan terpukul sekali. Tapi ya bagaimana lagi. Namanya musibah, jadi harus diterima dan dijalani saja. Di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Ini juga hikmah buat saya karena pandemi ini juga, jadi saya bisa fokus untuk pemulihan agar ketika liga nanti dimulai, saya benar-benar sudah siap bermain,” kata Try. (Rbs)