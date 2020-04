Cek Fakta: Benarkah Azan, Dapat Melemahkan Virus Corona?

Beredar klaim yang menyebutkan bahwa azan dapat melemahkan virus Corona. Klaim ini disebut-sebut didasari atas hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Eropa. Radar Banten menerima informasi yang viral itu pada awal April lalu di grup percakapan WhatsApp.

Dalam unggahan video itu diperlihatkan sebuah video suara azan sebagai pembuktian atas klaimnya.

Berikut isi narasinya:

“Percaya atau tidak suara azan dapat meminimalisir virus Corona.

Penemuan ilmuwan di Eropa.

Virus Covid-19 akan melemah bila didengarkan suara azan. Pembuktian dengan teknologi.

Allahu Akbar. Boleh percaya boleh nggak”.

Benarkah azan dapat melemahkan virus corona?

PENJELASAN

Dari penelusuran Turnbackhoax.id, klaim tersebut tidak benar. Unggahan video tentang suara azan dapat melemahkan virus Corona tidak benar. Video terkait sudah pernah dibantah oleh artikel ilmfeed.com berjudul “This Viral Video About The Effects of Music and the Adhan on the Body is Simply Not True” pada 12 Oktober 2016, mengatakan grafik suara tidak muncul karena tipe suara mono, bukan efek dari azan.

Artikel tersebut mengatakan bahwa perbandingan grafik suara tersebut bukan efek dari suara azan, grafik tersebut tidak muncul karena tipe suara azan yang dimainkan adalah mono.

Dalam penelusuran lain, melansir dari tirto.id, salah satu potongan gambar dalam video tersebut yang dapat ditelusuri adalah potongan gambar sejumlah muslim di Spanyol yang mengumandangkan azan di balkon. Melalui penelusuran gambar via Source, terdapat dua media massa besar melaporkan potongan video yang sama, yakni Anadolu Agency dan Hurriyet.

Artikel dalam hurriyet.com.tr membahas mengenai masyarakat Spanyol yang berinisiatif mengumandangkan azan sebagai bentuk dukungan mereka kepada semua yang berjuang melawan virus tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, informasi dalam unggahan video itu tidak benar. Oleh sebab itu unggahan video itu masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. (alt/air)