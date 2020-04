Cek Fakta: Hanya Minum Teh Hangat dan Lemon Sembuhkan Corona

Pesan berantai dengan menyebutkan bahwa meminum teh panas yang dicampur dengan perasan lemon dapat membunuh Covid-19 beredar pada awal April 2020 di grup-grup percakapan WhatsApp. Menurut pesan berantai itu, informasi itu berasal dari Palestina.

Berikut narasi pesan berantai tersebut:

KABAR GEMBIRA

Berita super Obat untuk virus C19 ditemukan.

Informasi dari Negara Arab Palestina menyatakan bahwa Virus tidak menyebabkan kematian, Insya Allah.

Hanya dengan Resep sederhana. 1. Lemon/Jeruk Nipis 2. Teh, Minumlah teh panas setelah dicampur perasan lemon (sebaiknya dengan kulitnya) dan jangan pakai gula: #Dapat segera mencegah dan membunuh virus #Dapat menghilangkan virus dari tubuh.

Dua bahan ini membuat sistem kekebalan tubuh menjadi bersifat basa, karena ketika malam tiba, sistem tubuh menjadi bersifat asam, kemampuan defensif juga akan berkurang.

Itu sebabnya orang Arab dan Palestina santai saja dengan virus itu, di Palestina, semua orang minum segelas air panas dengan campuran lemon di malam hari karena telah terbukti membunuh virus. Subhanallah. Bagikan dengan keluarga dan teman, dengan cara ini kita mudah²an tidak akan terinfeksi virus.

PENJELASAN

Apakah meminum teh panas disertai perasan lemon dapat membunuh virus Covid-19? Radar Banten memverifikasi pesan berantai itu kepada spesialis paru, dr.Desdiani, SpP, MKK. Kata dia, meminum air yang cukup merupakan saran yang baik untuk tubuh. Namun, tidak ada penelitian valid yang menyatakan bahwa meminum teh panas dicampur perasan lemon dapat menghilangkan virus.

Desdiani menyarankan agar memenuhi vitamin C yang merupakan zat gizi mikro yang berperan penting bagi manusia. Antioksidan kuat itu penting untuk produksi kolagen dan karnitin yang berkontribusi terhadap peningkatan dan pertahanan kekebalan tubuh. Vitamin C juga berperan sebagai agen antimikroba yang dapat melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. “Orang yang kekurangan vitamin C lebih berisiko terkena virus Covid-19 karena kekebalan tubuhnya menurun,” katanya.

Selain vitamin C, vitamin E juga bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Vitamin E adalah senyawa yang larut dalam lemak dan merupakan antioksidan potensial, penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Efek imunostimulan pada vitamin ini dapat memberi peningkatan resistensi terhadap infeksi.

Kekurangan vitamin E berkontribusi terhadap menurunnya sistem imun yang dikaitkan dengan meningkatnya kemungkinan infeksi. “Memenuhi kebutuhan vitamin E dapat meningkatkan dan menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit,” tegasnya.

Kandungan vitamin C didapat dari buah jambu, kiwi , brokoli, kubis, lemon, pepaya, stroberi, jeruk. Sementara kandungan vitamin E dapat diambil dari kuaci, kacang tanah, alpukat, kandungan zinc ada pada daging dan ikan.

Menurut laporan organisasi cek fakta FactCheck, klaim campuran teh dan lemon bisa membunuh virus Covid-19 tidak berdasar. Menurut WHO, hingga saat ini, belum ada vaksin ataupun obat khusus untuk mencegah atau mengobati Covid-19. Sementara itu, dokter penyakit menular Krutika Kuppalli mengatakan, “Tidak ada data yang menunjukkan bahwa lemon atau teh panas akan membunuh virus,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa teh panas yang dicampur dengan perasan lemon dapat membunuh Covid-19 tidak benar. (alt-tempo.co/alt/air)