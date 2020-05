Cek Fakta: Voucher Dua Pizza Besar Domino’s Pizza Selama Pandemi Covid-19

Beredar pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan Domino’s Pizza membagikan voucher dua pizza besar gratis selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Berikut narasinya:

“Dominos is giving away 2 FREE Large Pizzas per family to everyone this week to support the nation during Corona Pandemic. Click here to get: http://www[dot]dominos.com[dot]2pizza[dot]club”

Penjelasan

Apakah valid info di atas? Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa Domino’s Pizza tidak pernah mengeluarkan program voucher semacam itu. Adapun, klaim perusahaan pizza asal Amerika Serikat itu membagi-bagikan voucher sudah beredar sejak April 2020 di media sosial Facebook.

Ketika membuka tautan yang disertakan dalam pesan berantai itu, tautan akan mengarahkan kepada sebuah survei. Menurut hasil temuan snopes.com, ketika menyelesaikan survei tersebut maka tidak ada voucher atau kupon yang diterima. Adapun, survei tersebut ditengarai berpotensi berbahaya sebab dapat disalahgunakan sebagai metode informasi personal dari mereka yang membuka tautan dan mengisi surveinya.

Lalu, melalui pencarian di laman resmi Domino’s Pizza, tidak ditemukan program voucher dua pizza besar khusus untuk masa-masa pandemi Covid-19. Selain itu, untuk laman resmi milik Domino’s Pizza di Indonesia beralamatkan di dominos.co.id dan untuk alamat laman di Amerika Serikat ialah biz.dominos.com.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konten yang tersebar melalui pesan berantai WhatsApp tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk kategori fabricated content atau konten palsu. (alt)