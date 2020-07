CEO FIFGROUP Margono Tanuwijaya Raih Penghargaan

Best CEO – Employees’ Choice Awards 2020

CILEGON – PT Federal International Finance atau FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan, berhasil meraih penghargaan yang diberikan oleh Iconomics Research and Consulting. Acara penghargaan ini dilakukan dengan menggunakan sarana virtual awarding, Kamis (23/7).

Iconomics Research and Consulting Virtual Award “Best CEO – Employees’ Choice Awards 2020” dirangkai bersamaan dengan acara Webinar – CEO Leadership On New Normal ini dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2020, dan diawali dengan welcoming speech dari Founder & CEO Iconomics, Bram S. Putro dengan keynote speech dari Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Mochtar Riady, Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI).

Best CEO – Employees’ Choice Awards 2020 merupakan apresiasi yang diberikan kepada CEO yang memenuhi skor penilaian dari gabungan 4 parameter, yaitu competency, popularity, personality dan crisis leadership.

Dalam kesempatan tersebut, CEO FIFGROUP, Margono Tanuwijaya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai “Best CEO – Employees’ Choice Awards 2020” : In Multifinance – Above 15 Trillion IDR Category.

Penghargaan ini diterima oleh Chief of Corporate Communication and CSR, Yulian Warman.

“Penghargaan ini tentunya akan menjadi energi bagi kami untuk terus semangat meningkatkan kinerja dan pelayanan FIFGROUP kepada seluruh konsumen di seluruh Indonesia, terlebih di masa pandemi yang kita alami bersama saat ini. Semoga kita semua diberi pilihan yang terbaik dalam menghadapi tantangan di masa mendatang,” terang Yulian melalui keterangan resmi. (Bayu Mulyana)