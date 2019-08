Chef Royale Krakatau Cilegon Memenangkan Kompetisi Kuliner

CILEGON – Beberapa chef Royale Krakatau Cilegon berhasil memenangkan kompetisi kuliner pada event 12th Indonesia Salon Culinaire-Cooking Competition 2019 di JIEXPO Kemayoran, 24-27 Juli 2019.

The Royale Krakatau mengirimkan tim terbaik di empat kategori kelas, antara lain Plated Food Display Kelas Lesehan Nusantara dimenangi Chef Irwan Maulana dan Tri Handoko pada 24 Juli 2019. Kategori Plated Food Display Kelas Course Set Dinner Menu, Fine Dinning dimenangi Chef Rudy Handoko pada 25 Juli 2019.

Untuk tim ketiga yakni Plated Food Display Kelas Indonesian Tumpeng dimenangi Chef Triyono pada 26 Juli 2019 dan tim Artistic Display & Practical Kelas Ice Carving (Chef Rohim) pada 26 Juli 2019.

PR dan Promotion The Royale Krakatau Cilegon Jeani Rosdiani mengatakan, The Royale Krakatau mengirimkan timnya pada cooking competition pertama kali pada 2015. Dalam setiap event, The Royale Krakatau yang mendapatkan hasil maksimal menjadi bukti kompetensi para chef The Royale Krakatau Hotel selalu berinovasi dan menciptakan menu-menu kreatif di semua outlet food and beverage.

“Prestasi yang dicapai ini menjadi tolok ukur eksistensi The Royale Krakatau Hotel dalam bisnis hospitality, khususnya pada sector food production dan food and beverage,” katanya. (skn/aas/ags)