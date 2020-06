Ciputra Group Sinergi Bersama JSK Group dan Yayasan Tarumanagara

Gelar Walk Thru PCR Swab Test

SERANG – Ciputra Group bersama Jaya Samudra Karunia (JSK) Group dan Yayasan Tarumanagara menggelar Walk Thru PCR Swab Test dengan biaya yang terjangkau. Ini untuk terus mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 khususnya di Jabotedabek serta persiapan memasuki Era New Normal.

Test ini dilakukan serentak di 3 lokasi di Jakarta dan Tangerang mulai 8 Juni 2020 hingga 30 Juni 2020. Ketiga lokasi tersebut adalah Ciputra Hospital CitraGarden City Jakarta, Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang, dan Ciputra Medical Center, Jakarta.

Direktur Ciputra Healthcare Veimeirawaty Kusnadi mengatakan, saat ini banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang bila tidak diketahui dapat menularkan ke orang lain. Bila jumlahnya masif dapat mengakibatkan gelombang kedua Covid-19. “PCR Swab Test dengan biaya terjangkau ini diharapkan dapat mendorong OTG untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri,” katanya.

CEO JSK Group, Dennis Jang Sang Kyu, menambahkan, JSK Group tergerak untuk ikut memerangi Covid-19. Oleh karena itu, JSK Group mengambil inisiatif untuk mendatangkan alat-alat pengujian dari Korea yaitu PCR Swab Kit, Tenda Medis yang bertekanan, Bilik Pengujian yang memungkinkan pengujian Covid-19 yang aman baik untuk tenaga medis maupun pasien yang dilakukan secara berkelanjutan. “Ini bekerja sama dengan Ciputra Healthcare yang mempunyai komitmen yang sama,” katanya.

Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, DR. Gunardi menyampaikan, Universitas Tarumanagara melalui Fakultas Kedokteran juga memiliki Laboratorium BSL-2 (Bio Safety Level 2), serta SDM dan peralatan yang mumpuni untuk dapat melakukan pemeriksaan test PCR. “Selain itu, di masa pandemik Covid-19 ini, kampus juga ikut mendukung Pemerintah, dengan cara menjalin kerjasama kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu Laboratorium Pemeriksa rujukan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

Pada Juni ini, pemerintah mencanangkan memasuki periode New Normal dan rencana PSBB transisi di Jabodetabek yang akan diterapkan pemerintah. Ini merupakan saat yang tepat bagi masyarakat, baik individu maupun keluarga secara mandiri, dan perusahaan yang ingin memfasilitasi karyawannya untuk melakukan pemeriksaan PCR Swab Test. Ini sebagai jaminan bahwa bagi pribadi yang akan kembali beraktivitas terbebas dari Covid-19. Kalaupun ada pribadi yang terdeteksi Covid-19 dengan tanpa gejala, dapat segera melakukan isolasi mandiri, dan bagi pribadi yang bergejala dapat segera dilakukan upaya perawatan untuk kesembuhan.

Bagi yang akan mengikuti Walk Thru PCR Swab Test ini perlu melakukan registrasi online di www.cihos.com/covid untuk mendapatkan jadwal pengambilan sample Swab. Harga khusus yang diberikan adalah Rp 900.000,- per satu kali pemeriksaan. Harga ini lebih rendah dari harga umum yang saat ini berlaku di sejumlah rumah sakit yakni berkisar di Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta per satu kali pemeriksaan.

Ciputra Hospital CitraGarden City Jakarta dan Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang sejak 1 Mei 2020 mengoperasikan 210 bed isolasi bertekanan negative. Ini sebagai bentuk komitmen Ciputra Group dalam mendukung pemerintah memerangi pandemik Covid-19. Ciputra Hospital CitraGarden City Jakarta ditunjuk menjadi salah satu Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI Jaya. Sedangkan Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang sebagai Rumah Sakit Jejaring Covid-19 di Provinsi Banten.

Sebelum kegiatan Walk Thru PCR Swab Test ini, Ciputra Hospital melakukan Drive Thru Rapid Test secara gratis maupun berbayar dengan harga khusus. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan screening Covid-19 secara mandiri. (Susi K)