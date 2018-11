Citraland Puri Serang Perkenalkan The Libera

SERANG – Citraland Puri Serang memperkenalkan rumah The Libera yang berada di Cluster Beaumont pada Minggu (25/11). Hunian dua lantai ini memiliki luas bangunan 324 meter persegi dan luas tanah 234 meter persegi.

Head of Marketing Citraland Puri Serang Ridwan Winata mengatakan, Citraland Puri Serang kembali memperkenalkan rumah contoh tipe The Libera yang merupakan hunian dua lantai. “Ini baru soft opening, karena nanti tahun depan akan ada grand opening. Cluster ini memiliki dua rumah contoh yakni The Libera dan Hazel yang ukurannya lebih kecil,” katanya.

Menurutnya, dalam hunian ini terdapat empat kamar tidur dan tiga kamar mandi. Selain itu, ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Hunian ini juga dilengkapi carport dan taman. “Meskipun rumah contoh ini belum sempurna karena tanamnya belum jadi, tetapi sengaja diperkenalkan lebih dahulu,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, rumah contoh ini merupakan gambaran awal dan sebagai daya tarik bagi konsumen. Selain itu, hunian dua lantai ini juga bisa menjadi pilihan bagi konsumen. “Dengan rumah contoh, konsumen memiliki gambaran mengenai rumah yang dibeli,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hunian dua lantai ini dirancang dengan konsep yang mewah terutama tampak depan. Konsep dua lantai ini sesuai dengan standar Ciputra yang banyak diminati konsumen. Untuk itu, konsep ini tetap dipertahankan. Selain itu, konsep dalam ruangan juga mewah dan slidingnya tinggi sehingga sirkulasi udara menjadi lebih bagus. Pada bagian pintu juga tinggi dan lebar sehingga memberikan kesan mewah.

Kata dia, hunian mewah dua lantai ini dipasarkan dengan harga Rp2,8 milliar dan tipe Hazel Rp1,6 milliar. “Rumah contoh ini juga menarik perhatian konsumen, tetapi pengembang belum melepasnya,” katanya.

Rumah di area cluster seluas tiga hektare ini akan dibangun sekira 160 unit dengan dua tipe yang ditawarkan. Saat ini, setidaknya ada empat hunian yang sedang proses pembangunan. “Sebanyak empat hunian yang dibangun merupakan rumah sudut. Setidaknya ada delapan rumah sudut dan empatnya sudah terjual,” katanya.

Citraland Puri Serang juga memberikan promo menarik yakni cash back 5 persen yang berlaku hingga Desember 2018. Rencananya tahun depan, pengembang akan memfokuskan penjualan cluster tersebut dan menghidupkan The Claps dekat kawasan komersil. (Susi K/RBG)