Cluster Seminung Permai Tahap Dua Dipasarkan

SERANG – Seminung Permai tahap dua mulai dipasarkan. Pengembangan hunian bersubsidi ini hadir dengan konsep klaster di Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Dengan konsep one gate system, pengembang memberikan rasa nyaman dan aman bagi penghuni.

Manajer Marketing Cluster Seminung Permai Merdian Feriza mengatakan, pengembangan perumahan ini dilakukan setelah pihaknya sukses memasarkan tahap pertama. “Tahap pertama kita sold out. Tahap dua kita pasarkan dengan tipe 36/60. Unit sudah ready stock, bonus dapur. Fasilitas umum juga sudah terbangun,” katanya kepada Radar Banten, Senin (14/12).

Merdian menjelaskan, bahwa tahap dua ini sudah disambut positif oleh konsumen. Pihaknya telah menerima booking mencapai 20 persen dari total hunian yang akan dipasarkan. “Alhamdulillah, dari 170 unit di tahap dua, sudah 20 persen ter-booking, dan sudah ada beberapa konsumen yang menempati juga,” jelasnya.

Merdian menyampaikan, hunian bersubsidi Cluster Seminung Permai menggunakan bahan bangunan yang berkualitas. Letaknya juga diakui strategis. Berada di jalan utama Taktakan. Cluster Seminung Permai juga memberikan promo menarik di masa pandemi ini. Di antaranya, calon konsumen hanya mengeluarkan Rp2 juta untuk booking. Dengan uang itu, all in sampai konsumen terima kunci. “Kami berharap pandemi segera berlalu, sehingga tahap kedua bisa sold out lebih cepat,” harap Merdian. (Fajar)