Di Banten, 403 Orang Meninggal karena HIV AIDS

SERANG – Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten, sejak 1998 sampai Juli 2019 ada 403 orang meninggal karena HIV AIDS. Sedangkan jumlah kasus HIV yang telah terjadi sebanyak 5.099 kasus, dengan kasus AIDS sebanyak 2.238 orang.

Wakil Gubernur Andika Hazrumy selaku Ketua Pelaksana KPA Provinsi Banten mengatakan, perlu sinergitas dari seluruh unsur untuk pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Banten, baik dari segi kebijakan, fasilitas layanan kesehatan, hingga LSM sebagai mitra kerja KPA. “Selain itu, semua unsur juga harus berkolaborasi dan bekerja sama dalam rangka penanggulangan HIV AIDS di Banten,” ujar Andika saat memimpin rapat koordinasi KPA Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (12/11).

Dalam rapat yang dihadiri seluruh instansi anggota KPA Banten itu, Andika menegaskan, kerja penanggulangan HIV AIDS untuk memutus mata rantai penularan HIV AIDS. “Dengan duduk bersama dan bekerja sama, diharapkan dapat mengendalikan HIV AIDS di Banten melalui perencanaan penganggaran dan rencana kerja di OPD terkait,” paparnya.

Kata dia, sasaran itu yakni tiga zero yaitu mencegah atau memutus penularan HIV baru, mencegah kematian akibat AIDS, serta menghilangkan atau menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV AIDS (ODHA). “Semua itu bermuara pada meningkatnya kualitas hidup ODHA,” tutur politikus Golkar ini.

Ia mengatakan, Pemprov telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV AIDS dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kedudukan Tugas 5 dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Banten, sebagai bentuk keseriusan menangani HIV AIDS. Selain itu, Pemprov juga sudah menerbitkan Pergub Nomor 56 Tahun 2017 tentang Hibah Bansos untuk KPA agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menekan penularan HIV AIDS.

Terkait jumlah kasus HIV AIDS di Banten, Andika mengatakan, menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mengendalikan HIV AIDS yaitu pencapaian tiga zero yaitu zero infeksi HIV, zero kematian karena AIDS, serta zero stigma dan diskriminasi.

Sementara itu, Sekretaris I KPA Banten Tabrani mengungkapkan, HIV AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) merupakan satu penyakit yang terintegrasi. Selain itu, kasus baru HIV AIDS dan IMS terus ditemukan setiap hari serta prevalensi HIV AIDS dan IMS tinggi dan rentan pada usia remaja. Saat ini juga sudah masuk pada phase epidemi gelombang empat yakni ibu rumah tangga.

Kata dia, masih ada multitafsir Perpres 124 Tahun 2016 tentang KPA sehingga berdampak pada KPA kabupaten kota yang vakum atau tidak aktif dan membubarkan diri. “Saat ini perlu revitalisasi kesekretariatan KPA kabupaten kota,” tutur Tabrani. (nna/ags)