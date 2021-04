Disperindag Gelar Pasar Murah di Cikulur

LEBAK – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak menggelar pasar murah ramadan di Kecamatan Cikulur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan harga beberapa kebutuhan pokok agar tidak mengalami kenaikan selama ramadan dan menjelang lebaran.

Camat Cikulur Iyan Fitriyana mengatakan, kegiatan pasar murah ramadan dilaksanakan di depan kantor kecamatan. Beberapa komoditas kebutuhan pokok yang dijual, yakni minyak, terigu, gula, dan beras. Untuk harga masing-masing produk, minyak dijual Rp12 ribu per liter, gula Rp12 ribu per kilogram, terigu Rp6 ribu per kilogram, dan beras Rp30 ribu per lima kilogram.

“Iya, hari ini Bupati Lebak melalui Disperindag menggelar pasar murah di Cikulur. Masyarakat menyambut baik kegiatan ini, karena harga kebutuhan pokok yang di bawah harga pasar,” kata Iyan Fitriyana kepada Radar Banten, Senin (19/4).

Dijelaskannya, pasar murah ramadan digelar di 28 kecamatan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, masyarakat tidak bisa langsung membeli ke kantor kecamatan karena untuk mencegah kerumunan. Masyarakat yang akan membeli memesan terlebih dahulu ke desa, dari desa disampaikan ke kecamatan dan Disperindag kirim barang sesuai pesanan ke Cikulur.

“Tentunya, pasar murah yang kita gelar ini harus mematuhi protokol kesehatan. Kita atur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan klaster baru Covid-19,” ujarnya.(Mastur)