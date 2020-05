Dkapster, Solusi Cukur Rambut Saat #Dirumahaja

TANGERANG – Berbeda dengan pencukur rambut lainnya, Dkapster aplikasi cukur rambut online yang dirintis Yopy Perdana Kusuma selaku Founder dan CEO Dkapster tetap memperoleh banyak order di masa pandemi.

Mereka memudahkan konsumen untuk cukur rambut #dirumahaja dengan menghadirkan kapster professional dan berpengalaman dan bersertifikasi. Tidak hanya konsumen, Dkapster juga membantu mitra-mitra UMKM barbershop untuk tetap melayani konsumen mereka di saat pandemi.

Yopi mengatakan, selama masa pandemi pihaknya menyiapkan SOP khusus bagi para kapster atau pencukur rambut dalam menerima order. Saat menerima order, kapster berhak menanyakan kondisi kesehatan konsumen begitu juga sebaliknya. “Kapster menerima orderan jika kondisi konsumen sehat, jika sakit mereka juga berhak menolaknya,” katanya, Minggu (17/5).

Yopi mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan untuk saling melindungi, ‘we protect you and you protect me’. Dkapster bekerja dengan K3 SOP yang sangat teliti bukan hanya saat pandemi corona saja. “Sejak 2018 kami sudah terapkan SOP, Dkapster mempunyai budaya kerja Cool, Clever, Clean (C3). Alat harus bersih, silet selalu ganti baru tiap konsumen dan pembersihan menggunakan cairan disinfektan pada alat serta APD mitra berupa masker,” tuturnya.

Meski di masa pandemi, lanjut Yopi, omzet DKapster naik signifikan hingga 300 persen, sepanjang April 2020 omzetnya mencapai hampir Rp50 juta. Untuk jumlah downloader aplikasi DKapster saat ini sudah mencapai 2.000 orang yang aktif. “Kami terus menjaga kualitas pelayanan, konsumen juga bisa konsultasi seputar masalah rambutnya dengan kapster kami. Klik, Cukur, Ganteng,” pungkasnya. (Alwan)