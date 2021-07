Dongkrak Elektabilitas Airlangga, Golkar Cilegon Kerahkan 10 Orang Tiap Lingkungan

CILEGON – Nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kian santer disebut sebagai Calon Presiden (Capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dukungan pun terus mengalir. Tak hanya dari internal Partai Golkar, tapi juga dari eksternal. Namanya pun makin dikenal masyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Cilegon pun berusaha semaksimal mungkin ungtuk memperkenalkan Capres Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ke masyarakat.

Tak tanggung-tanggung, untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Airlangga, DPD Golkar Cilegon telah membentuk tim yang bergerak di akar rumput. Tim yang beranggotakan 10 orang kader ini, ada di setiap lingkungan.

Sekretaris DPD II Golkar Kota Cilegon, Isro Miraj, menjelaskan bahwa ada sedikitnya 10 orang yang dikerahkan di setiap lingkungan untuk terus menyosialisasikan Airlangga Hartarto, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

“Di tiap 1 TPS (tempat pemungutan suara), ada 10 orang. By name by data. Orang-orang ini bekerja mendongkrak popularitas dan elektabilitas Pak Airlangga,” ujar Isro, Jumat (30/7).

Selain itu, DPD II Golkar Cilegon juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Golkar, untuk menampilkan foto Airlangga dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam setiap momen besar atau hari raya, baik dalam bentuk spanduk, baliho, maupun billboard.

Isro menilai, Airlangga Hartarto merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia di periode 2024 mendatang. “Seluruh Ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia menilai, Pak Ketum Airlangga adalah sosok yang tepat untuk jadi Presiden ke depan,” ujarnya.

Secara pribadi, Isro menilai, Airlangga merupakan sosok yang sudah berpengalaman, teruji dan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maupun sebagai Menko Perekonomian.

Airlangga merupakan pemimpin yang amanah, dapat menjalankan tugas dengan sangat baik, konsisten dengan dedikasi tinggi, jujur dan bersih dari kasus. “Pokoknya kriteria seorang pemimpin ideal ada di diri Pak Airlangga,” katanya.

Terkait Cawapres, Isro mengatakan: “Kami punya harapan, pendamping beliau adalah tokoh yang dapat memberikan sumbangsih terhadap popularitas dan elektabilitas beliau,” ujarnya. (*)