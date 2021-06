Efek Jamu, Adik Ipar Nyaris Diperkosa

PAMULANG – KTM (27), sudah tak kuat lagi menahan nafsunya usai mengonsumsi jamu vitalitas. Kamis (3/6), lelaki asal Pamulang, Kota Tangsel itu berusaha memerkosa AS (18), adik iparnya.

Kanit Reskrim Polsek Pamulang Inspektur Polisi Satu (Iptu) Iskandar menuturkan, insiden itu terjadi di rumah AS di Pamulang, Kamis (3/6) malam. KTM masuk ke dalam rumah sembari membawa golok.

AS yang sendirian langsung ditodong golok oleh KTM. AS yang kaget hanya bisa pasrah. Tetapi, saat KTM lengah, AS berhasil keluar rumah dan meminta pertolongan warga sekitar. “Jadi pemerkosaan itu belum terjadi hanya upaya untuk melakukan pemerkosaan sudah oleh pelaku,” ujar Iskandar, Sabtu (5/6).

Informasi percobaan pemerkosaan itu langsung menyebar. Polisi yang menerima informasi tersebut meringkus KTM pada Jumat (4/6) dinihari.

“Pelaku pengakuannya habis minum jamu, di sebuah warung jamu vitalitas. Jadi ada hasrat untuk melakukan persetubuhan,” ungkap Iskandar.

Kata Iskandar, birahi KTM terpancing saat melihat korban tengah berbaring di rumahnya yang berada di sebelah rumah korban.

“Rumah korban ini berdekatan dengan pelaku dan memang masih ada hubungan keluarga. Pelaku ini adalah kakak ipar dan rumahnya jaraknya sekitar satu meter saja,” ungkapnya.

Diungkapkan Iskandar, KTM telah beberapa pekan tidak dapat berhubungan intim dengan istrinya lantaran dalam masa pemulihan kesehatan. “Jadi ada hasrat untuk melakukan persetubuhan dan karena istrinya tidak melayani sampai akhirnya melampiaskan ke adik iparnya,” tutupnya. (rbnn/nda)