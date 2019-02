Tahun ini wakil Banten di ajang Miss Indonesia 2019 berhasil menduduki peringkat kedua atau 1st runner up. Namun pencarian di Google tentang pemilik akun Instagram @elisajonathan ini selalu dikaitkan dengan kedekatannya dengan Nicholas Sean, putra Ahok alias BTP alias Basuki Tjahaja Purnama.

Padahal banyak fakta menarik seputar Elisa. Dan lagi banyak yang menyebut hubungan mereka sudah kandas di akun Instagram masing-masing. lewat akun Instagram Elisa Jonathan dan Nicholas Sean sudah tidak ada postingan yang menunjukkan kedekatan mereka berdua. Saat mereka masih dekat, Elisa kerap mengunggah kebersamaan dengan Sean. Begitu juga dengan Sean. Mulai dari liburan di Raja Ampat, Papua, hingga di Belitung.

Elisa memang sangat menyukai dunia travelling. Ini pun bisa dilihat dari postingan di akun Instagram pribadinya. Beberapa destinasi wisata di Indonesia bahkan Luar Negeri pernah dia jajaki, seperti Bali, Papua, Belitung, Jepang, dan Yogyakarta.

Pada perhelatan sekaligus penobatan gelar Miss Indonesia di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (15/2/2019) malam hingga Sabtu (16/2/2019) dini hari. Princess Mikhaelia Audrey Megonondo asal Jambi menyabet gelar Miss Indonesia 2019 dan Miss Sulawesi Utara Sharon Margriet Sumolang sebagai runner up II.

Elisa merupakan mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Nicholas juga menempuh pendidikan di fakultas yang sama dengan Elisa.

Sebelum mengikuti ajang Miss Indonesia 2019, Elisa Jonathan ternyata juga pernah mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul pada 2014 dan lolos sebagai Top 20 Grand Finalis.

Gadis yang jago debat dalam bahasa Inggris ini ternyata juga pernah tergabung dalam Paskibraka Provinsi DKI Jakarta pada 2014. Hal itu diceritakan Elisa Jonathan lewat laman Instagramnya.

Tak hanya cantik, Elisa juga pandai dalam berwirausaha. Ia membuka usaha di bidang kuliner bernama Spice Eatery. Ia menjual makanan dalam box. Perihal ini ia sebut dalam bio Instagramnya. Melalui usaha kulinernya, Elisa juga melakukan kegiatan sosial dengan menggalang dana untuk pasien kanker.

Selain itu, Elisa membuka sebuah online shop bernama The Beauty Crest yang promosinya dilakukan via akun Instagram @thebeautycrest. Toko online milik Elisa ini menjual make up dari berbagai merek terkenal. (Zee)