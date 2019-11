Guru Honorer, Dari Honor Kecil Hingga Nunggu Pengangkatan

SERANG – Beban berat tugas mengajar para guru honorer di semua jenjang pendidikan ternyata tak berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka. Di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Banten, keluhan guru honorer nyaris sama. Yakni mengharapkan tambahan honor dan juga adanya kepastian pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Secara pendapatan, dalam sebulan honor yang mereka terima beragam di tiap kabupaten/kota, mulai dari Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Mirisnya, honor yang terbilang kecil itu tidak selalu mereka terima tiap bulan. Mereka harus menunggu per tiga bulan dengan sistem rapel.

Mewakili para guru honorer di Kota Cilegon, Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon, Supardi Ghofar menuturkan, di Hari Guru Nasional, para guru honorer berharap adanya peningkatan kesejahteraan para guru di tahun 2020.

Menurutnya, selama ini, para guru mendapatkan honor yang bersumber dari dana bantuan opersaional sekolah (BOS) dan bersumber dari Pemkot Cilegon. Honor yang bersumber dari dana BOS besarnya tergantung pada jumlah siswa. Sejauh ini, menurutnya rata-rata honor para guru sebesar Rp300 ribu selama satu bulan.

Sedangkan yang bersumber dari Pemkot Cilegon per bulan sebesar Rp450 ribu. Baik honor dari BOS dan Pemkot Cilegon diterima oleh para guru per tiga bulan. “Kami sih berharap ke depan, enggak apa-apa deh yang dari sekolah itu per tiga bulan, tapi kalau yang dari Pemkot dikasihnya setiap bulan, biar operasional para guru lancar, enggak ngutang sana ngutang sini,” ujarnya. Ia melanjutkan, saat ini jumlah guru honorer tingkat SD Negeri dan SMP Negeri sebanyak 1.500 orang.

Wakil Ketua PGRI Kota Serang Bakhreni meminta Pemkot Serang lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang jumlahnya lebih dari seribu. “Pemkot Serang sudah perhatikan guru honor meskipun masih relatif kecil. Ke depan mengharapkan ada peningkatan yang sekarang ini baru Rp200 per bulan, bisa ditingkatkan kesejahteraan,” katanya di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional (HGN) di Gedung Gelanggalang Remaja (GGR) Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Senin (25/11).

Selain itu, guru honorer yang sudah mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa diakomodir. “Yang sudah lulus ada 113 orang, mohon diakomodir dijadikan tenaga PPPK. Mudah-mudahan Kota Serang mempunyai atau menggangarkan guru honor yang sudah lulus PPPK ini,” ujar Bakreni.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru bisa menjadi salah satu penunjang peningkatan potensi dalam kegiatan belajar mengajar. Terlebih hingga 2023 ada sekira 510 guru di Kota Serang yang akan masuk masa pensiun. “Kalau tidak diperhatikan guru honor dan lepas ini khawatir agak chaos pendidikan di Kota Serang,” cetusnya.

Kata dia, adanya Permendiknas yang mengatur pendidikan profesi guru (PPG) bisa juga menjadi salah satu jalan agar guru honorer lebih ditingkatkan kesejahteraannya. Hanya saja, saat ini kuota masih sedikit. “Nanti kalau lulus akan mendapatkan sertifikasi, tapi sayangnya masih biaya sendiri,” kata Bakhreni.

Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin membenarkan honor guru honorer masih di angka Rp200 ribu per bulan. “Permintaan dari para anggota PGRI untuk peningkatan kesejahteraan sudah diberikan. Walaupun tidak sebesar kabupaten kota lainnya, dan baru sebesar Rp200 ribu. Ya tapi bertahap, kedepan bisa Rp500 ribu untuk TPP,” katanya.

Pemkot telah mengganggarkan sebesar Rp6 miliar untuk guru honorer. Jumlah ini lebih besar dari tahun ini yang hanya sekira Rp4 miliar. Kata Syafrudin, setelah kesejahteraan guru di Kota Serang ditingkatkan, kualitas mutu pendidikan dapat lebih diperhatikan. “Mulai dari displin sampai dengan pelajaran kepada murid, sehingga nanti bisa menjadi anak yang terdidik, dan memiliki etika dan kecerdasaan luar biasa. Saya yakin, guru di Kota Serang sangat luar biasa,” katanya.

Harapan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) selalu mewarnai asa para guru honorer. Ketua Forum Guru Honorer K-2 Kabupaten Serang Asep Syamsudin mengatakan, guru honorer ingin dianggap sama dengan guru ASN di mata negara. Karena, tugas guru honorer tidak ada bedanya dengan guru ASN. “Kesejahteraan yang dirasakan oleh guru honorer masih kurang,” katanya.

Senada disampaikan guru honorer di SMPN 1 Cinangka, Kabupaten Serang Haryadi Mufti. Menurutnya, selain gaji yang rendah, pencairan gaji juga dirapel pertiga bulan. “Kalau besaran gajinya beda-beda masing-masing sekolah, kalau di sekolah saya itu Rp28 ribu per jam,” kata lelaki yang akrab disapa Yadi.

Rohman, guru honorer di SD Negeri 2 Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak berharap diangkat menjadi ASN. Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak kepada nasib guru honorer, karena sampai sekarang kesejahteraan guru honorer masih sangat memprihatinkan.

“Tiap bulan saya hanya menerima honor Rp500 ribu. Uang tersebut untuk menghidupi tiga orang anak dan istri di rumah selama satu bulan,” kata Rohman kepada wartawan di Pasirkupa, kemarin.

Kondisi tersebut tentu saja jauh dari kata sejahtera. Bahkan, guru olahraga dan operator komputer di sekolahnya tersebut ini harus mencari tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru maka angkat semua guru honorer menjadi CASN.

“Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang berpihak kepada nasib guru honorer. Karena saat ini, penghasilan mereka cukup memprihatinkan. Padahal, kinerja guru honorer sama seperti guru CASN,” paparnya.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Kabupaten Tangerang Nuryanah mengatakan, saat ini kesejahteraan guru honorer masih jauh. “Kesejahteraan guru honorer masih miris. Tidak asa legalitas yang jelas, entah sampai kapan tidak mendapat penghargaan,” katanya, Senin (25/11).

Menurutnya, saat ini ruang guru honorer untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih sangat terbatas. Mereka harus memilih salah satu penghasilan antara tunjangan profesi hasil uji kompetensi yang bersertifikat atau bantuan operasional pendidikan (BOP). “Padahal jika keduanya dijadikan satu pun jumlahnya tidak mencapai Rp4 juta. Guru honorer dimiskinkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang merugikan. Tidak ada yang membela, baik dari kepala sekolah, kepala dinas, hingga kepala daerah. Semuanya justru menekan guru non ASN tidak boleh punya banyak penghasilan,” ungkapnya.

Kondisi berbeda justru dialami para guru honorer di Kota Tangerang. Ketua Forum Guru Honorer Kota Tangerang Marwan mengklaim guru honorer di Kota Tangerang kesejahteraannya telah terpenuhi. Kata dia, guru honor se-Kota Tangerang jumlahnya sekira 13 ribu dan bicara soal kesejahteraan bisa dilihat dari gaji yang diterima. “Sekarang Alhamdulilah guru-guru honor sudah mulai sejahtera. Apalagi kemarin dindik sudah menerbitkan SK guru honorer,” katanya, Senin (25/11).

Ia menuturkan, gaji yang diterima guru honor perbulan di 2019 yakni Rp2,5 juta. Bila aktif mengajar, guru honor juga menerima gaji insentif Rp1,95 juta per tiga bulan. “Jika ditotal gaji guru honorer mencapai Rp3 jutaan perbulan. Ini menurut saya sudah sejahtera,” tuturnya.

Marwan menambahkan, mulai 2020 rencananya gaji guru honor bertambah menjadi Rp3,8 juta sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Kenaikan gaji tidak termasuk insentif mengajar untuk 2020 itu, berdasarkan SK Dinas Pendidikan Kota Tangerang tentang guru honorer. “Tapi kami mengeluhkan lambatnya penerimaan gaji. Yang seharusnya awal bulan, tapi kami selalu menerima pertengahan bulan,” imbuhnya. (ken-bam-jek-tur-mg04-one/air/ags)