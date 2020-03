Hari Ini Mulai Pelunasan Biaya Haji

JAKARTA – Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jamaah haji reguler, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Ibadah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) segera dibuka.



Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saepullah mengatakan bahwa pelunasan dibagi dalam dua tahap.



“Tahap pertama akan dibuka dari 19 Maret sampai 17 April 2020. Sedang untuk tahap kedua dibuka dari 30 April sampai 15 Mei 2020,” terang Maman Saepullah dikutip dari siaran pers.



Menurutnya, pelunasan dilakukan setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 – 15.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 – 16.00 WITA, dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 – 17.00 WIT.



“Mulai tahun ini, selain datang langsung ke Bank Penerima Setoran awal (BPS), pelunasan juga bisa dilakukan secara non teller melalui internet dan mobile banking,” jelasnya.



“Sebelum melakukan pelunasan, jemaah yang berhak melakukan pelunasan biaya haji tahun ini, agar melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Sebab, keterangan istitha’ah secara kesehatan, menjadi salah satu syarat melakukan pelunasan,” sambungnya.



Maman menambahkan, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441H/2020M. KMA ini mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi tiga, yaitu: 199.518 untuk jemaah haji reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia, dan 1.512 untuk kuota petugas haji daerah.



Sedangkan kuota haji khusus, terdiri atas 15.951 kuota jemaah haji khusus tahun berjalan, 1.375 kuota petugas haji khusus, dan 354 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia.



“Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona, kami menyarankan jemaah untuk memaksimalkan pelunasan secara non teller,” tutur Maman.



“Untuk jemaah yang melakuakn pelunasan di bank, agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jaga jarak, hindari kontak langsung, dan bagi yang batuk dan flu agar gunakan masker,” pungkasnya. (aas)



Berikut ini daftar besaran Bipih 1441H/2020M jamaah haji reguler per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp31.454.602;

2. Embarkasi Medan Rp32.172.602;

3. Embarkasi Batam Rp33.083.602;

4. Embarkasi Padang Rp33.172.602;

5. Embarkasi Palembang Rp33.073.602;

6. Embarkasi Jakarta Rp34.772.602;

7. Embarkasi Kertajati Rp36.113.002;

8. Embarkasi Solo Rp35.972.602;

9. Embarkasi Surabaya Rp37.577.602;

10. Embarkasi Banjarmasin Rp36.927.602;

11. Embarkasi Balikpapan Rp37.052.602;

12. Embarkasi Lombok Rp37.332.602; dan

13. Embarkasi Makassar Rp38.352.602.

Berikut ini daftar besaran Bipih 1441H/2020M Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp65.393.168;

2. Embarkasi Medan Rp66.111.168;

3. Embarkasi Batam Rp67.022.168;

4. Embarkasi Padang Rp67.111.168;

5. Embarkasi Palembang Rp67.012.168;

6. Embarkasi Jakarta Rp68.711.168;

7. Embarkasi Kertajati Rp70.051.568;

8. Embarkasi Solo Rp69.911.168;

9. Embarkasi Surabaya Rp71.516.168;

10. Embarkasi Banjarmasin Rp70.866.168;

11. Embarkasi Balikpapan Rp70.991.168;

12. Embarkasi Lombok Rp71.271.168; dan

13. Embarkasi Makassar Rp72.291.168.