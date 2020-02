Helldy Agustian Dapat Hadiah Jam Tangan Rolex

JAKARTA – Kepala Cabang Tunas Toyota Cilegon Helldy Agustian mendapatkan hadiah jam tangan Rolex pada acara Toyota Greater Jakarta The Best Marketer Awards, Jumat (28/2) malam di salah satu hotel di Jakarta.



Hadiah diberikan langsung oleh Marketing Director PT Toyota Astra Motor Kazunori Minamide dan Anton Jimmi Suwandy.



“Dapat hadiah jam tangan Rolex karena masuk kategori The Best Marketer Platinum. Hadiah ini hanya diberikan kepada lima cabang se-Jabodetabek. Salah satunya Tunas Toyota Cilegon,” ungkap Helldy.



Memperoleh prestasi seperti itu, kata Helldy, tidak mudah karena kategori ini adalah cabang dengan penjualan kendaraan Toyota lebih dari 110 unit setiap bulan dan tertib administrasi dengan tidak melanggar diskon harga yang sedang berlaku. Prestasi ini pernah diperoleh pada tahun 2018.



“Alhamdulillah terima kasih kepada tim Tunas Toyota Cilegon dan pelanggan Tunas Toyota Cilegon yang selama ini memercayakan pembelian kendaraannya kepada kami,” ungkap Helldy.



Menurut dia, prestasi tersebut tidak mudah diraih. Namun dengan motivasi yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin jika dilakukan sungguh-sungguh. Tidak ada kata sulit, jika mau pasti bisa. Tunas Toyota Cilegon meraih prestasi ini dua tahun berturut-turut, berarti sudah dua hadiah jam tangan Rolex.



“How to managing yourself, how to managing your people. Artinya sebelum kita mengatur orang lain kita harus memberikan contoh yang baik kepada tim kita. Maka mereka akan melaksanakannya,” ungkap Helldy. (aas)