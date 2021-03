Honor TKK Naik Rp100 Ribu

PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) tahun ini menaikkan honor bagi para tenaga kerja kontrak (TKK) sebesar Rp100 ribu, dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp700 ribu per bulan.

Menurut Kepala BKD Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, kenaikan honor itu merupakan kali ke dua dimasa kepemimpinan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban.

“Kenaikan ini yang kedua kalinya. Pertama kenaikannya itu sampai Rp300 per bulan, kemudian sekarang naiknya Rp100 ribu per bulan. Jadi para honorer ini menerima honor per bulannya Rp700 ribu,” katanya, kemarin. (dib/zis)

Baca selengkapnya di Koran Radar Banten atau versi digital di epaper.radarbanten.co.id