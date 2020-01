Honorer Pemprov Banten Datangi BKD

SERANG – Sejumlah perwakilan tenaga honorer non kategori di lingkup Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten (FPNPB) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten di KP3B, Kota Serang. Kedatangan mereka untuk mengonfirmasi kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer.

Kedatangan mereka juga sembari menyampaikan surat untuk Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin. Dalam surat itu, para honorer mengaku resah dan gelisah lantaran adanya statement dari Komarudin yang menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban terhadap para tenaga honorer.

Namun, saat didatangi para tenaga honorer, mantan Pj Bupati Tangerang itu sedang tidak berada di kantor. Para honorer itu hanya diterima pegawai BKD lainnya. “Kami diminta agar tidak resah dan tetap bekerja seperti biasa,” ujar salah satu pengurus FPNPB Provinsi Banten Enjang Supriyatna.

Ia mengaku pihaknya akan terus mengawal terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut. (Rostina)