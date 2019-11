Horison Ultima Ratu Siapkan Hadiah Motor

SERANG – Horison Ultima Ratu Serang akan menyiapkan acara menarik bagi tamu yang ingin merayakan Tahun Baru. Hotel bintang empat di Kota Serang ini juga akan memberikan satu unit motor sebagai grand prize Tahun Baru.

Food and Beverage Manager Horison Ultima Ratu Serang Jajan Subagja Atmadja mengatakan, pada perayaan Tahun Baru, Horison Ultima Ratu Serang menyediakan dua paket, yakni room package dan walk in package. Untuk paket menginap dengan harga terjangkau, yakni Rp999.000 nett per malam. Selain menginap, tamu berkesempatan mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor.

“Ini sebagai upaya meningkatkan okupansi dan apresiasi bagi tamu yang merayakan Tahun Baru,” katanya, kemarin.

Menurutnya, untuk walk in package khusus tamu yang tidak menginap berupa paket dinner Rp188.000 net per pax. Namun, tamu bisa tetap mendapatkan doorprize, tapi bukan hadiah utama. “Ada doorprize voucer hotel dari group Horison,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, perayaan Tahun Baru mengusung tema Koplo Party Night, tetapi tidak akan semua musik beraliran koplo dan dangdut. Tetap akan ada lagu lainnya agar bisa dinikmati semua tamu. “Tidak akan 100 persen koplo,” katanya.

Perayaan Tahun Baru, lanjut dia, tamu akan disuguhi beragam menu hotel, jajanan kaki lima yang akan didatangkan langsung dengan pedagangnya, seperti batagor, siomai, kue putu, martabak, dan serabi. “Nanti kami akan beli putus kepada para pedagang,” katanya.

Acara Tahun Baru ini Horison Ultima Ratu Serang menargetkan sekira 250 pax dengan okupansi kamar bisa mencapai 100 persen. “Dari 93 kamar, saat ini baru sekitar 30 kamar yang sudah dipesan,” ungkapnya.

Horison Ultima Ratu Serang juga memberikan promo menarik bagi tamu yang memesan pada November 2019, yaitu diskon sepuluh persen. “Adanya promo hadiah motor juga memberikan daya tarik bagi tamu yang memesan saat ini,” katanya. (skn/aas/ira)