Imigrasi Serang Edukasi Pelajar Tentang Keimigrasian

Pandeglang – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang memberikan edukasi tentang keimigrasian ke para siswa-siswi SMK Negeri 2 Pandeglang. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk “Imigrasi Goes To School” ini berlangsung di Aula sekolah tersebut, jalan lintas timur, Kadubanen, Kecamatan Pandeglang, Jumat (28/2). Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Serang Samsul Effendi Sitorus beserta jajaran, Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang Ade Firdaus, dewan guru, dan siswa-siswi sekolah tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Serang Samsul Effendi Sitorus mengatakan, Imigrasi Goes To School ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada para siswa tentang keimigrasian seperti, pembuatan paspor dan ijin tinggal. “Disini kami memberi pemahaman agar menambah pengetahuan, apa saja syarat-syarat tentang pembuatan dokumen keimigrasian, siapa tahu kedepan ada diantara mereka yang melanjutkan pendidikan atau magang ke luar negeri dan ibadah,” katanya.

Lanjut Samsul, selain pembuatan dokumen, dirinya juga memperkenalkan tentang Politeknik Imigrasi agar para siswa punya wawasan dan memiliki minat untuk bergabung di kampus ikatan dinas ini. Dirinya berharap agar warga Pandeglang ada generasi penerus yang masuk ke sekolah Taruna Imigrasi tersebut. “Kami juga membawa para taruna-taruni Imigrasi kesini agar mereka bisa melihat dan memotivasi para siswa, barangkali mereka berminat untuk bergabung agar tekun belajar dan mempersiapkan dari sekarang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang Ade Firdaus mengatakan, dirinya mewakili sekolah menyambut baik dengan adanya kegiatan tersebut, karena sangat membantu dan menambah pengetahuan siswanya. “Sosialisasi ini sangat bermanfaat terutama siswa kita tingkat akhir yang sebentar lagi lulus, karena penempatan kerja tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar, atau mereka ada yang berminat untuk bergabung ke Politeknik Imigrasi,” katanya.

Ade berharap, kerjasama antara sekolah yang dipimpinnya dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang dapat berkelanjutan kedepan, karena sangat membantu dan menambah pengetahuan siswanya untuk menentukan masa depan mereka. (*)