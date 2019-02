Ini Jadwal dan Live TV Premier League Pekan ke-25

Premier League kini sudah memasuki sepertiga akhir dari kompetisi musim 2018-2019. Persaingan di papan atas pun makin ketat. Begitu pula di papan bawah untuk lepas dari zona merah. Kesalahan dalam satu pertandingan bisa berakibat fatal karena akan memberi keuntungan bagi para rival.

Chelsea sudah merasakannya pada laga midweek pekan ke-24 lalu. Kalah dari Bournemouth membuat posisinya di klasemen langsung digeser Arsenal. The Blues pun terlempar dari zona Liga Champions untuk sementara.

Nah, pekan ini, Chelsea bakal kembali ke kandang untuk menjamu Huddersfield, Sabtu (2/2) malam. Skuad The Blues harus segera mengembalikan mental bertanding mereka jika tak ingin kembali tersandung.

Super Sunday pekan ini akan menyajikan laga panas antara Manchester City vs Arsenal. (Ian Kington/AFP)

Kemenangan mutlak diraih pasukan Maurizio Sarri di pekan ini. Karena ini menjadi kesempatan untuk kembali ke zona Liga Champions. Kesempatan lebih terbuka karena di pekan yang sama Arsenal harus bertandang ke markas Manchester City.

Laga City vs Arsenal menjadi pertarungan paling panas pada pekan ke-25. Partai ‘Super Sunday’ yang pasti akan menarik banyak perhatian para penggemar Premier League. Karena ada banyak kepentingan yang tersaji dalam laga tersebut.

City pasti bertekad meraih kemenangan demi mendekatkan jarak dengan Liverpool yang masih bertahan di puncak klasemen sementara. City saat ini masih tertinggal 5 poin dari The Reds.

Liverpool sendiri akan berkunjung ke kandang West Ham pada Selasa (5/1) dini hari. Setelah ditahan imbang Leicester City di Anfield, pasukan The Reds sangat mungkin bermain lebih waspada agar tidak kehilangan poin lebih banyak lagi.

Berikut jadwal Live TV Premier League pekan ke-25

Sabtu, 2 Februari 2019

19:30 WIB: Tottenham Hotspur vs Newcastle United (Live on beIN Sport 1)

22:00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Watford

22:00 WIB: Burnley vs Southampton

22:00 WIB: Chelsea vs Huddersfield (Live on beIN Sport 1)

22:00 WIB: Crystal Palace vs Fulham

22:00 WIB: Everton vs Wolverhampton (Live on beIN Sport 3)

Minggu, 3 Februari 2019

00:30 WIB: Cardiff vs Bournemouth

21:05 WIB: Leicester vs Manchester United (Live on beIN Sport 1/MNC TV)

23:30 WIB: Manchester City vs Arsenal (Live on beIN Sport 1/RCTI)

Selasa, 5 Februari 2019

03:00 WIB: West Ham vs Liverpool (Live on beIN Sport 1)