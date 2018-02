MUSIM balapan MotoGP 2018 makin dekat. Sirkuit Losail, Qatar akan menjadi panggung pertama para penunggang Kuda Besi, 18 Maret nanti. FIM pun telah mengonfirmasi 24 nama pembalap dan nomor sepeda motor yang mereka tunggangi.

Sang juara bertahan, Marc Marquez (Repsol Honda) masih setia dengan nomor 93. Sementara si legenda hidup balapan motor, Valentino Rossi, tak usah ditanya. Masih dengan nomor 46.

Satu-satunya rider asal Asia Tenggara, Hafizh Syahrin yang baru bergabung dengan Monster Yamaha Tech3, memakai nomor 55. Rekan satu tim pembalap Malaysia itu, Johann Zarco pakai nomor 5.

Berikut line-up pembalap MotoGP dan jadwal balapan musim ini. (crash/motogp/adk/jpnn)

Entry list MotoGP 2018

4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Ducati)

5 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (Yamaha)

9 Danilo Petrucci ITA Alma Pramac Racing (Ducati)

10 Xavier Simeon BEL Reale Avintia Racing (Ducati)

12 Tom Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (Honda)

17 Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (Ducati)

19 Alvaro Bautista SPA Angel Nieto Team (Ducati)

21 Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Honda)

25 Maverick Vinales SPA Movistar Yamaha MotoGP (Yamaha)

26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team (Honda)

29 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (Suzuki)

30 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda Idemitsu (Honda)

35 Cal Crutchlow GBR LCR Honda Castrol (Honda)

38 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (KTM)

41 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing Team Gresini (Aprilia)

42 Alex Rins SPA Team Suzuki Ecstar (Suzuki)

43 Jack Miller AUS Alma Pramac Racing (Ducati)

44 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory Racing (KTM)

45 Scott Redding GBR Aprilia Racing Team Gresini (Aprilia)

46 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (Yamaha)

53 Tito Rabat SPA Reale Avintia Racing (Ducati)

55 Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech 3 (Yamaha)

93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team (Honda)

99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team (Ducati)

Jadwal MotoGP 2018

Seri 1: GP Qatar – Losail International Circuit – 18 Maret

Seri 2: GP Argentina – Termas de Rio Hondo – 8 April

Seri 3: GP Americas – Circuit of The Americas – 22 April

Seri 4: GP Spanyol – Circuito de Jerez – 6 Mei

Seri 5: GP Prancis – Le Mans – 20 Mei

Seri 6: GP Italia – Autodromo del Mugello – 3 Juni

Seri 7: GP Catalunya – Circuit de Barcelona Catalunya – 17 Juni

Seri 8: GP Belanda – Circuit Assen – 1 Juli

Seri 9: GP Jerman – Sachsenring – 15 Juli

Seri 10: GP Ceko – Automotodrom Brno – 5 Agustus

Seri 11: GP Austria – Red Bull Ring Spielberg – 12 Agustus

Seri 12: GP Inggris – Silverstone – 26 Agustus

Seri 13: GP San Marino Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 9 September

Seri 14: GP Aragon – MotorLand Aragon – 23 September

Seri 15: GP Thailand – Chang International Circuit – 7 Oktober

Seri 16: GP Jepang – Two Ring Motegi – 21 Oktober

Seri 17: GP Australia – Phillip Island – 28 Oktober

Seri 18: GP Malaysia – Sepang International Circuit – 4 November

Seri 19: GP Comunitat Valenciana – Circuit Ricardo Tormo – 18 November

*waktu setempat