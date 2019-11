Jangkrik, Potensi Desa Pasirgintung

JAYANTI – Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus Pemerintah Desa Pasirgintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Pemberdayaan tersebut berupa ternak jangkrik yang omzetnya mencapai Rp5 juta per bulan.

Kepala Desa Pasirgintung Syarifuddin mengatakan, ternak jangkrik merupakan program pemberdayaan 2018. “Alhamdulillah, potensi desa kami unggulkan ternak jangkrik yang mendapatkan kucuran bantuan dana desa Rp28 juta pada 2019. Ternak tersebut dijalankan oleh para pemuda desa,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (11/11).

Syarifuddin menerangkan, saat ini ternak jangkrik berkembang pesat dan banjir pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang. “Lokasi ternak jangkrik itu ada di Kampung Gintung RT07 RW02. Mereka memanen jangkrik setiap 28 hari dan dijual per kilogram ke penjual jangkrik dan pehobi burung kontes. Per kilogram dijual Rp35 ribu, sedangkan omzet per bulannya bisa mencapai sekira Rp5 juta,” terangnya.

Perkembangannya, saat ini cukup pesat. Dari awal hanya ada tiga sampai lima bak, kini sudah ada 20 bak untuk pembesaran jangkrik. “Awalnya, memang ternak jangkrik sudah dijalankan oleh pemuda, karena berpotensi lalu kami kembangkan dengan memberikan bantuan permodalan untuk mengembangkan ternak jangkrik tersebut,” ungkapnya.

Selain ternak jangkrik, 2020 mendatang Pemerintah Desa Pasirgintung berencana mengembangkan peternakan burung love bird. Hal tersebut dilakukan, untuk memanfaatkan usaha burung love bird yang kini dirintis pemuda. “Kami sudah rencanakan tahun depan program pemberdayaan masyarakat fokus pada peternakan burung love bird. Rencana tersebut, nanti kami akan bahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes),” ungkap Syarifuddin.

Tak hanya itu, kepala desa dua periode yang juga pernah juara I lomba musabaqah tilawatil quran (MTQ) kepala desa pada 2013 itu, menuturkan, ada rencana di Desa Pasirgintung akan dibentuk kampung jangkrik. “Nantinya, setiap rumah di satu RT dibangun bak peternakan jangkrik dan dikelola oleh pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan begitu, mereka yang menganggur punya keahlian sekaligus memiliki sumber pemasukan ekonomi dari hasil ternak jangkrik,” tutur Syarifuddin, ayah dua anak itu. (pem/rb/asp)