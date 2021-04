J&T Express Gelar J&T Fashion Week saat Ramadan

JAKARTA – J&T Express siap menggelar J&T Fashion Week pada 1 Mei 2021. Program ini untuk menumbuhkan interaksi dan meningkatkan awareness terhadap kehadiran brand maupun pelaku usaha mikro kategori barang fesyen.

Brand Manager J&T Express Indonesia Herline Septia menuturkan, melalui program J&T Fashion Week pihaknya memberikan dukungan bagi pelaku bisnis online di Indonesia dengan menyediakan wadah interaksi dan transaksi jual-beli online dalam bentuk fashion show, menghadirkan 50 brand dari sejumlah kategori dan memungkinkan penonton untuk dapat melakukan transaksi saat fashion show berlangsung hingga pukul 23.59 WIB.

“Tak hanya itu, dalam acara ini juga J&T Express akan memberikan giveaway bagi penonton dengan total hadiah 100 juta rupiah,” ungkap Herline Septia, saat press conference J&T Fashion Week secara virtual, Rabu (28/4).

Program J&T Fashion Week yang akan berlangsung di secara virtual ini akan menampilkan peragaan fashion show dari total 150 produk brand dan seller dari kategori fesyen, kosmetik, skincare, gadget, hobi, dan produk spesial Ramadan dengan harga spesial sampai dengan 50 persen. Tidak hanya mendukung pertumbuhan brand dan UMKM, dalam kegiatan ini J&T Express membantu brand dan seller untuk meningkatkan brand awareness, menumbuhkan interaksi dengan pelanggan, serta meningkatkan penjualan.

Pada event itu, J&T Express menggandeng Shopee sebagai official marketplace partner. “Shopee Indonesia sangat senang dapat berpartisipasi dalam program J&T Fashion Week. Melalui program ini kami harap dapat menghadirkan impresi jual beli online dan pengalaman berbelanja yang berbeda kepada para pengguna Shopee, serta dapat menjadi bentuk upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha online,” kata Director Business Growth Shopee Indonesia Adi Rahardja.

J&T Fashion Week didukung sejumlah celebrity model, seperti Aurelie Moeremans, Samuel Rizal, Jeffry Reksa, Ariel Tatum, Nina Zatulin, dan Denny Sumargo. Mereka akan memeragakan produk dari top seller dan brand dalam acara J&T Fashion Week yang disiarkan secara langsung secara virtual di media sosial.

“Saya merasa excited dapat bergabung di program fashion show pertama untuk membawakan sejumlah brand non designer, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan wadah transaksi online yang menarik ini untuk menyaksikan langsung produk dengan special deals yang bisa didapatkan hanya dengan menyaksikan J&T Fashion Week,” ungkap Aurelie Moeremans.

50 brand yang akan berpartisipasi dalam J&T Fashion Week meliputi Wellborn, Rabbani, Consina, Urbain Inc, Homyped, IMOO, MacBear, Merche, Levaya.id, OPPO, REALME, YOU, Scarlett Whitening, Emikoawa, ZM Zaskia Mecca, O Like, Starcross, Visval, Aerostreet, Rubylicious, Monomolly, This Is April, Melstore, Madam Gie, Jiniso, Guten Inc, Sch, Noore Sport, Thermos, Senka, Barbie, Shisedo, Reclays, Isabel Adelia, Blow, Halei, My Bamus, Kickchickcloth, P&G, Wulfi, Logojeans, Zoya, Mooi Official, Alowalo, Mory_mony, Unilever, Tiento, M231 Official, 910Sportwear, dan Luxcrime.(aas)